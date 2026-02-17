Corecom: al via il tour per incontrare i media del territorio

Il Comitato toscano per le comunicazioni sarà giovedì 19 febbraio alle 10.30 a Livorno per uno scambio con gli operatori dell’informazione delle province della Toscana Nord Ovest

Firenze – Al via un nuovo ‘Corecom tour’ per incontrare gli operatori dell’informazione dei territori della regione. Si comincia giovedì 19 febbraio alle 10.30 dalla città labronica, dove, nella Sala delle cerimonie del palazzo Comunale (piazza del Municipio 1), il Comitato toscano per le comunicazioni, guidato da Marco Meacci, incontrerà alle 10.30 i media delle province dell’area della Toscana Nord Ovest: Livorno, Pisa, Lucca e Massa Carrara.

Insieme al presidente del Corecom Meacci e ai membri del Comitato, interverranno il sindaco di Livorno Luca Salvetti e il presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Toscana Giampaolo Marchini.

L’iniziativa sarà un momento per ricordare le attività del Corecom a servizio dei media, ma anche di ascolto delle varie realtà del territorio.

Seguiranno, nei prossimi mesi, gli incontri con i media delle province dell’area della Toscana Centro (Firenze, Pistoia e Prato) e dell’area Sud Est (Arezzo, Grosseto e Siena).