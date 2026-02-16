Istituzioni: riconoscimento a Gorreri per l’opera di divulgazione scientifica

Il vicepresidente Antonio Mazzeo ha consegnato la targa del Consiglio regionale all’autore di 45 pubblicazioni dedicate alla Toscana e, in particolare, al Parco di San Rossore, Migliarino, Massaciuccoli

Firenze – Una targa del Consiglio Regionale “per l’infaticabile opera di divulgazione scientifica, storica e culturale della Toscana ed in particolare sul territorio del Parco di San Rossore, Migliarino, Massaciuccoli”. Con questa motivazione il vicepresidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo ha consegnato il riconoscimento, deciso alla fine della scorsa legislatura, a Luca Gorreri autore, nel corso della sua lunga attività professionale, di oltre 45 volumi dedicati a molteplici aspetti del territorio toscano: dagli antichi mestieri rurali alle piante eduli spontanee, dall’agricoltura nel comprensorio del Massaciuccoli alla lavorazione dei pinoli, dai funghi del Parco alle ippovie, dai prodotti tipici e di qualità alle buone pratiche agricole, fino agli uccelli nidificanti e svernanti e alle vedute aeree del territorio.

“Molti dei suoi lavori hanno raggiunto più edizioni, sono stati presentati in trasmissioni televisive nazionali e rappresentano un punto di riferimento nel panorama editoriale dei Parchi toscani e italiani – ha spiegato Mazzeo - A oggi Luca Gorreri risulta essere, tra i dipendenti dei Parchi regionali e nazionali, quello con il maggior numero di pubblicazioni dedicate alla valorizzazione del territorio”.

Un lavoro che ha voluto sottolineare anche la presidente del Consiglio regionale Stefania Saccardi. “Con questa targa – ha detto - rendiamo omaggio al prezioso lavoro di Gorreri, che con passione e rigore scientifico ha saputo raccontare e valorizzare la straordinaria ricchezza della flora e della fauna soprattutto del Parco di San Rossore. Le sue pubblicazioni rappresentano un contributo fondamentale alla conoscenza e alla tutela del nostro patrimonio naturale”.



