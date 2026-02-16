Giorno Elettrice Palatina, tra le iniziative anche screening gratuito al seno con Ispro

Conferenza stampa di presentazione martedì 17 febbraio, ore 12.30, con assessora Manetti e direttrice Dei

Firenze: Nell'ambito del programma di iniziative dedicate al Giorno dell’Elettrice Palatina (mercoledì 18 febbraio), nel nome di Anna Maria Luisa de’ Medici, figura simbolo della tutela e della trasmissione del patrimonio culturale di Firenze e della Toscana, la Regione insieme a Ispro e in collaborazione col Museo de' Medici organizza una giornata gratuita di screening al seno nell'ambulatorio medico che stazionerà in piazza Duomo, di fronte alla sede della presidenza regionale.

Nella conferenza stampa di presentazione, che si svolgerà martedì 17 febbraio alle ore 12.30 nella Sala Pegaso di Palazzo Strozzi Sacrati (piazza Duomo 10, Firenze), verranno illustrati anche gli altri appuntamenti in calendario e le iniziative promosse per celebrare l’anniversario della morte dell’ultima dei Medici, quale omaggio istituzionale alla sua eredità culturale e momento di valorizzazione della memoria storica della città.

Sarà presente l’assessora alla cultura Cristina Manetti, la direttrice di Ispro Simona Dei, il direttore del Museo de’ Medici Samuele Lastrucci.