Viabilità forestale, approvate le domande al bando per ricevere aiuti

La Regione finanzia interventi per la salvaguardia e gestione del territorio con attenzione alla viabilità forestale, concedendo contributi a fondo perduto fino a 50.000 euro.

Firenze: "Ancora finanziamenti per interventi che favoriscono salvaguardia e gestione del territorio con precisa attenzione alla viabilità forestale. Si tratta di un'attività che la Regione porta avanti a favore di soggetti pubblici e privati avendo come riferimento la necessità della gestione attiva del territorio, dell'accessibilità e quindi anche la sorveglianza dei nostri boschi. Attività fondamentali anche in chiave di prevenzione". Lo dichiara l'assessore regionale all'agricoltura, Leonardo Marras, che così commenta l'approvazione delle domande al bando per ricevere aiuti per la viabilità forestale.

Continuano le iniziative della Regione rivolte alle esigenze dei territori forestali, grazie all’utilizzazione dei fondi del Fondo per le foreste italiane, alimentato con risorse nazionali date in gestione alle Regioni.

È stato approvato l’elenco delle domande relative al bando per “Interventi di miglioramento della viabilità forestale esistente” (PRAF 2025). Si tratta di interventi indirizzati a favorire l’accessibilità in bosco per la diffusione della gestione forestale sostenibile e per garantire la salvaguardia ambientale, tutela e gestione attiva del territorio, sorveglianza, prevenzione e il pronto intervento contro eventi calamitosi e gli incendi.

Il bando per il miglioramento della viabilità forestale prevede la concessione ai soggetti pubblici o privati (proprietari o gestori di terreni forestali) di un contributo a fondo perduto del 100% fino ad un massimo di 50.000 euro.

A fronte di una dotazione finanziaria di 459mila euro, 13 domande sono risultate potenzialmente finanziabili sulle 33 presentate, per una cifra complessiva che supera 1 milione di euro di contributo richiesto, a conferma dell’interesse per questo tipo di iniziative rivolte al settore forestale. Tra i potenziali beneficiari attualmente sono prevalenti i soggetti pubblici anche se diverse sono le domande pervenute anche da privati.

A seguito di apposita istruttoria saranno gli uffici della Regione a decretare l’ammissibilità della domanda e il relativo contributo.