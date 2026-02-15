GiovaniSì, riparte la Task Force dei giovani protagonisti del cambiamento

Appuntamento il 18 febbraio alle Murate di Firenze

Firenze: Il 18 febbraio, il complesso delle Murate di Firenze ospiterà l’evento di ripartenza della Task Force di Regione Toscana – Giovanisì, il percorso di partecipazione giovanile che coinvolge attivamente più di 150 ragazze e ragazzi, con l’obiettivo di creare momenti di confronto e dialogo sul progetto regionale proprio con coloro che sono i destinatari delle opportunità.

Una giornata pensata per individuare i temi che saranno al centro degli appuntamenti futuri del gruppo, per definire proposte concrete da poter sottoporre alle istituzioni.

Coordinata da Bernard Dika, Sottosegretario alla Presidenza della Regione Toscana e coordinatore di Giovanisì, la Task Force rappresenta il cuore pulsante del progetto per l’autonomia dei giovani, con l’obiettivo di accorciare le distanze tra le istituzioni e giovani.

“Ripartiamo con l’ascolto, il dialogo e le proposte dei giovani per i giovani. In questi anni si è attivato un movimento straordinario per il cambiamento e il protagonismo giovanile di cui la Task Force di GiovaniSì è motore importante – ha detto Bernard Dika –. Siamo ansiosi di vivere nuovi momenti di confronto e dialogo proprio con coloro che sono i destinatari delle opportunità del progetto GiovaniSì per l’autonomia dei giovani. Come Regione Toscana abbiamo detto a ragazze e ragazzi che il loro contributo ci serve adesso e che è importante per noi. Questo messaggio anno dopo anno si è fatto più forte e ha coinvolto sempre più giovani che hanno voglia di decidere del proprio futuro, mettendosi in gioco per cambiare veramente le cose in meglio, a partire dalla scuola e dalla comunità in cui vivono. Come istituzioni siamo e saremo al loro fianco, pronti a intraprendere con entusiasmo un nuovo tratto di strada insieme”.

L’iniziativa del prossimo 18 febbraio punterà tutto sulla collaborazione e sull’ascolto profondo dei contesti locali. La giornata alle Murate sarà suddivisa in blocchi di lavoro che integreranno momenti individuali e di gruppo, utilizzando strumenti innovativi come il Design Thinking e la mappa dell’empatia.

L’obiettivo è quello di far emergere i bisogni delle ragazze e dei ragazzi toscani per trasformarli in opportunità concrete.

Il programma della giornata prevede:

Costruzione del gruppo: un primo momento dedicato al talento e alle attitudini dei componenti, per creare un clima di fiducia e ascolto.

Analisi dei contesti: attraverso il lavoro in piccoli gruppi, verranno raccolti dati reali per distinguere i bisogni concreti dalle semplici opinioni.

Definizione dei macro-temi: nel pomeriggio, il lavoro conclusivo porterà alla definizione di 3-4 macro-cluster tematici. Saranno proprio questi temi a orientare i successivi incontri regionali e i momenti residenziali del progetto.

L’incontro si concluderà con la definizione degli strumenti e dei canali che garantiranno la continuità del lavoro in rete. La Task Force si conferma uno spazio dove le risorse individuali diventano energia collettiva per costruire una Toscana sempre più a misura di giovani.

La partecipazione all’evento è riservata ai componenti della Task Force GiovaniSì.