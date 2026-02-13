Spettacoli dal vivo prosa, danza e musica, 900mila euro da Regione per sostegno produzioni

Firenze: Novecentomila euro da parte della Regione Toscana per sostenere le produzioni degli spettacoli dal vivo. La giunta, nel corso della sua ultima riunione, ha dato il via libera al bando pubblico 2026 con cui si stabiliscono criteri e modalità per accedere al sostegno indirizzato a progetti di produzione nei settori della prosa, della danza e della musica. L’intervento rientra nell’attuazione della legge regionale n. 21/2010 ed è inserito tra le azioni del Documento di economia e finanza 2026 della Regione Toscana per la promozione e valorizzazione della cultura.

“Vogliamo accompagnare – ha spiegato l’assessora alla cultura Cristina Manetti – la crescita di un comparto che innova, crea occupazione e rafforza l’identità culturale dei territori. Lo spettacolo dal vivo è uno strumento straordinario di coesione sociale e sviluppo. Con questo provvedimento – ha aggiunto – diamo un segnale concreto di attenzione e fiducia verso questo mondo culturale, che rappresenta un patrimonio culturale, creativo ed economico fondamentale per la nostra regione. Sostenere la produzione significa investire nel lavoro degli artisti, nelle imprese culturali e nella possibilità per i cittadini di accedere a un’offerta culturale sempre più ricca e diffusa”.

Per l’annualità 2026 è prevista una dotazione finanziaria pari a 900 mila euro, a valere su risorse regionali, che sarà destinata a sostenere progetti capaci di rafforzare la qualità artistica, l’innovazione e la diffusione dello spettacolo dal vivo sul territorio.

Il bando, che sarà adottato dal settore competente nelle prossime settimane, definirà modalità di partecipazione, modulistica e criteri di valutazione dei progetti.



