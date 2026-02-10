Polizia di Stato, due mostre a Firenze. Giani e Dika: "Istituzioni unite in tutela fragili"

Firenze: Aprono a Firenze le mostre: “La verità nelle tracce - Oltre 120 anni di Polizia Scientifica”, presso il Complesso museale di Santa Maria Novella, e “SuperEroi - Proteggiamo i bambini insieme”, presso l’Istituto degli Innocenti. All'inaugurazione hanno partecipato il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e il sottosegretario Bernard Dika.

"Due mostre molto significative per tutta la Toscana, che celebrano la Polizia Scientifica e l'impegno della Polizia Postale in particolare per ciò che riguarda la tutela dei minori - ha detto Giani - Ringrazio il capo della Polizia Vittorio Pisani e il questore Fausto Lamparelli e mi complimento perché sono convinto che queste due esposizioni raccontino una storia affascinante per i cittadini e per le scuole. Felice è anche la scelta di ambientare la mostra SuperEroi all'Istituto degli Innocenti, la più antica istituzione che da sempre si occupa della tutela dei minori. In particolare il protocollo siglato in questa occasione rafforza la collaborazione tra l'Istituto e la Polizia di Stato per la prevenzione degli abusi e costituisce un momento importante per tutta la comunità" ha concluso Giani.

"Uomini, competenze e tecnologie al servizio della giustizia a presidio di tutti noi- ha detto il sottosegretario Dika - E' bene che

tutto questo sia conosciuto e apprezzato dalla comunità attraverso due interessanti mostre che abbiamo il piacere di accogliere a Firenze e in Toscana. 'Supereroi' che combattono contro nemici invisibili ma non per questo meno pericolosi. Pensiamo alle insidie che si nascondono dietro al web per bambini e ragazzi. È indispensabile tenere alta l'attenzione su questi temi, anche attraverso iniziative che informano e fanno riflettere. Oggi è un momento importante di collaborazione tra le istituzioni con l'obiettivo comune della tutela dei più fragili" ha concluso Dika.



