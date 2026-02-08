Manetti a Cortona e Pienza: progetti e strategie condivise con i territori

Firenze: Politiche culturali, sinergie istituzionali, grandi eventi, mostre e teatro al centro della giornata dell’assessora regionale alla cultura Cristina Manetti, in visita oggi prima a Cortona (Ar) e poi a Pienza (Si) per fare il punto sui principali progetti in campo e sulle prospettive di collaborazione con le amministrazioni locali.

A Cortona l’attenzione si è concentrata su alcuni appuntamenti strategici per la vita culturale della città: la grande mostra dedicata a Gino Severini prevista per il 2026, il futuro del Teatro Signorelli e il programma delle celebrazioni per il trecentesimo anniversario dell’Accademia etrusca. Il confronto si è svolto in municipio con il sindaco Luciano Meoni e l’assessore comunale alla cultura Francesco Attesti, che hanno illustrato le iniziative in partenza già da quest’anno.

Obiettivo dell’incontro, rafforzare il gioco di squadra tra Regione Toscana e Comune per valorizzare il patrimonio culturale cortonese e attrarre pubblico a livello nazionale e internazionale. Tra i temi affrontati anche la prossima edizione di Cortona On The Move, gli investimenti per il Parco archeologico del Sodo e le iniziative legate a Cortona Francescana.

"La Regione Toscana è al fianco di Cortona e Pienza – ha sottolineato l’assessora Manetti –. Severini è un ambasciatore della

nostra cultura nel mondo e celebrarne i sessant’anni dalla scomparsa sarà un’occasione importante per riscoprirne l’opera e richiamare pubblico. Pienza, inoltre, celebra quest’anno i trent’anni dal riconoscimento UNESCO: un momento prezioso per rilanciare questo luogo straordinario con iniziative capaci di guardare al futuro».

A Pienza, l’assessora ha incontrato il sindaco Manolo Garosi, la vicesindaca Angela Vegni, le associazioni del territorio e i rappresentanti delle principali realtà culturali, tra cui il Teatro Povero di Monticchiello, Francesco Martini presidente della Fabbriceria della Chiesa Cattedrale di Pienza, la presidente della Pro Loco e alcuni consiglieri comunali.

Al centro del confronto la valorizzazione delle esperienze locali e la costruzione di una rete culturale sempre più integrata. È stato ricordato anche il concorso di idee già bandito per la realizzazione di un teatro a Pienza: numerosi i progetti pervenuti, con la selezione di un progetto pilota per una struttura polifunzionale pensata per accogliere e mettere in dialogo le diverse espressioni culturali del territorio



