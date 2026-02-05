Diritto alla connettività, Giani: “Coprire tutto il territorio anche con un contributo di scopo a carico dei gestori”

Firenze: Una legge attuativa del principio statutario del diritto alla connettività per arrivare alla copertura totale del territorio regionale, anche attraverso un contributo di scopo a carico dei gestori di rete mobile che hanno impianti ripetitori in Toscana. È la norma allo studio della Regione Toscana annunciata dal presidente Eugenio Giani.

“Con la recente modifica dello statuto regionale - ha detto il presidente Giani -, abbiamo introdotto il diritto alla connettività come uno dei principi valoriali fondamentali della Toscana. Riteniamo che non debbano esserci territori di serie A nei quali si accede alla Rete e territori di serie B nei quali non è possibile accedere: il territorio deve essere uguale per tutti. I gestori, che agiscono dal punto di vista imprenditoriale e di ricavi, sono arrivati a garantire la copertura del 70% circa del territorio regionale. La Regione si farà carico di arrivare a una copertura totale del territorio, ma chiede a chi è stato finora economicamente motivato, un contributo di scopo che sarà dedicato esclusivamente alla realizzazione degli impianti nei territori della Toscana diffusa. Stiamo studiando la materia perché siamo intenzionati a presentare a breve una legge attuativa del principio statutario".



