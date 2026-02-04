Foreste, prevenzione e ripristino danni, approvate le domande al bando per ricevere aiuti

Firenze: Soddisfazione da parte dell’assessore all’agricoltura, Leonardo Marras per l’approvazione dell’elenco delle domande relative al bando per “investimenti per la prevenzione ed il ripristino danni foreste” (CSR Feasr 2023-2027). “Il bando ha riscosso un notevole successo, intercettando un bisogno reale del territorio. I numeri confermano la vitalità del comparto forestale toscano e l’urgenza di investire in prevenzione. La scelta di coprire il 100 per cento delle spese riflette l'importanza di questi interventi non solo per i proprietari dei boschi, ma per l'intera collettività in termini di sicurezza idrogeologica e tutela della biodiversità".

L’intervento, che tra quelli per la programmazione Feasr 23-27 per la Toscana è quello con la maggiore dotazione finanziaria a bando - 25,8 milioni, con un tasso di contribuzione pari al 100 per cento - mira ad accrescere la tutela delle foreste della Toscana anche intensificando gli sforzi di prevenzione e contrasto rischi e calamità naturali anche dovuti al cambiamento climatico.

I beneficiari degli interventi sono tutti i proprietari, possessori pubblici o privati, titolari delle superfici forestali interessate dai progetti presentati. L’obiettivo è quello di aumentare la resilienza dei boschi toscani e creare le condizioni migliori per prevenire i danni alla luce della sempre maggiore frequenza con cui si verificano eventi naturali estremi.

Le domande pervenute sono 353 (istanze ricevibili) per un contributo totale richiesto pari a 58.920.518,17 euro; di queste 150 domande sono potenzialmente finanziabili con le risorse a disposizione e interessano principalmente le province appenniniche e soprattutto le province di Lucca e Massa.

Tra i potenziali beneficiari, visto il fondamentale interesse collettivo degli interventi, sono prevalenti i soggetti pubblici.

Le domande potenzialmente finanziabili saranno ora oggetto di istruttoria da parte degli uffici della Regione che, verificati il possesso dei requisiti e la rispondenza alle finalità del bando, decreteranno l’ammissibilità della domanda e il relativo contributo.

Distribuzione delle domande per tipologia di beneficiario

124 domande di soggetti pubblici (comuni, unioni di comuni, enti parco, città metropolitana, province) per un importo di 22.433.654,71 euro (su 158 domande totali per un importo totale richiesto di 27.852.440,91 euro)

5 domande di consorzi di bonifica (3 consorzi) per un importo di 886.900,47 euro (su 8 domande totali per un importo totale richiesto di 1.140.942,62 euro)

21 domande di aziende private e ASBUC per un importo di 2.479.444,82 euro (su 187 domande totali presentate da privati per un importo totale richiesto di 29.927.134,57).

Distribuzione per provincia delle domande potenzialmente finanziabili

Provincia di Livorno: 4 domande contributo circa 1,35 milioni euro

Provincia di Pisa: 18 domande contributo circa 2,47 milioni euro

Provincia di Lucca: 75 domande contributo circa 9,72 milioni euro

Provincia di Massa: 27 domande contributo circa 6,55 milioni euro

Provincia di Pistoia: 3 domande contributo circa 0,75 milioni euro

Provincia di Prato: 4 domande contributo circa 1,09 milioni euro

Provincia di Grosseto: 6 domande contributo circa 1,10 milioni euro

Provincia di Firenze: 11 domande contributo circa 1,97 milioni euro

Provincia di Arezzo: 2 domande contributo circa 0,80 milioni euro