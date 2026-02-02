Cristiano Meoni, nuovo direttore di T24, Manetti augura buon lavoro

Firenze: "Buon lavoro a Cristiano Meoni per il nuovo incarico di direttore responsabile di T24, giornale economico digitale della Toscana». A dirlo Cristina Manetti, assessora alla cultura con delega all’editoria, commentando il nuovo incarico assunto dal giornalista.

"L’esperienza e la professionalità maturate da Meoni alla guida di importanti testate nazionali e territoriali - spiega Manetti - rappresentano un valore aggiunto per una realtà editoriale che si propone di raccontare con rigore e autonomia il mondo produttivo e le trasformazioni economiche della nostra regione".



