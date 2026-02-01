Enti locali e associazioni sportive: un corso per collaborare meglio nella gestione dei servizi pubblici

Il 26 febbraio un appuntamento formativo online dedicato a innovazione, semplificazione amministrativa e rapporti tra pubblica amministrazione e associazionismo sportivo

Firenze: Rafforzare la collaborazione tra enti locali e associazioni sportive per una gestione più efficace e trasparente delle attività e dei servizi pubblici. È questo l’obiettivo del corso promosso da La Scuola ANCI Toscana, in programma il 26 febbraio 2025 dalle 9.00 alle 13.30, in modalità online.

L’iniziativa si inserisce nel percorso dedicato all’innovazione e alla semplificazione amministrativa e si rivolge in particolare a funzionari e amministratori degli enti locali, oltre che ai rappresentanti delle associazioni sportive. Il corso offrirà strumenti pratici e un quadro aggiornato su come impostare correttamente rapporti, affidamenti e collaborazioni, nel rispetto della normativa vigente e degli orientamenti giurisprudenziali.

Attraverso l’analisi di casi concreti e approfondimenti giuridico-amministrativi, l’incontro intende supportare gli enti pubblici nella costruzione di partenariati efficaci con il mondo sportivo, valorizzando il ruolo sociale delle associazioni e garantendo al tempo stesso correttezza amministrativa e tutela dell’interesse pubblico.

Un’occasione formativa utile per chi opera quotidianamente nel rapporto tra pubblica amministrazione e territorio, con l’obiettivo di rendere più semplici, chiare ed efficienti le procedure a beneficio delle comunità locali.

