Auguri di Giani a Paolo Angelini, prossimo direttore generale di Bankitalia

(di Sandro Vannini e Marcello Ferreri)

Firenze: Dal prossimo mese di aprile sarà il senese Paolo Angelini ad assumere la carica di direttore generale della Banca d’Italia. Lo ha deliberato il Consiglio superiore su proposta del Governatore Fabio Panetta, che ha preso atto del desiderio dell’attuale direttore Luigi Federico Signorini di lasciare anticipatamente il suo incarico il 31 marzo prossimo.

“Porgo i miei migliori auguri di buon lavoro a Paolo Angelini – dichiara il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani – nella certezza che la provata competenza sperimentata in Italia ed in ambito europeo, unite al suo prestigioso percorso lavorativo, sapranno assicurare all’Istituto tutte le garanzie di stabilità e e quegli elementi di garanzia istituzionale che il ruolo implica”.

Laureato in Economia presso l'università degli Studi di Siena, Angelini lavora dal 1990 nell’Istituto presso il servizio studi all'interno del settore monetario e finanziario, dove è stato responsabile dell'Ufficio Analisi Monetaria tra il 1998 e il 2003. Dal 2011 al 2013 ha creato e diretto la Segreteria Tecnica per l'Eurosistema e la Stabilità Finanziaria, la struttura che nel 2014 diventa il Servizio Stabilità finanziaria.