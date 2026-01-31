Giani incontra i vertici dei Consorzi di bonifica: “Fondamentali per difesa del suolo”

Firenze: Il presidente della Regione Eugenio Giani, insieme al sottosegretario della giunta Bernard Dika, ha incontrato stamani i presidenti e i direttori generali dei sei Consorzi di bonifica che operano in Toscana: Toscana Nord, Alto Valdarno, Medio Valdarno, Basso Valdarno, Toscana Costa e Toscana Sud.

“I Consorzi di bonifica – hanno sottolineato Giani e Dika – svolgono un ruolo fondamentale nella difesa del suolo, nella gestione del reticolo idrografico e più in generale nella manutenzione del territorio. Il confronto di oggi ha consentito non solo di rafforzare una collaborazione già forte, ma anche di affrontare insieme le linee di nuovi futuri interventi per assicurare sempre maggiore sicurezza, in questo ambito, alle nostre comunità”.

Il presidente Giani, che nella nuova giunta ha mantenuto le deleghe a protezione civile e difesa del suolo, ha inoltre ribadito la centralità di questi temi nell’agenda politica del governo regionale.