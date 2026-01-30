Arpat: approvato il budget economico 2025–2027

L’atto è stato illustrato in aula dal presidente della commissione Territorio e ambienti, Gianni Lorenzetti (Pd)

Firenze – Il Consiglio regionale ha approvato a maggioranza il budget economico dell’Arpat 2025 – 2027, illustrato in aula dal presidente della commissione Territorio e ambiente Gianni Lorenzetti (Pd). Hanno votato a favore Pd, Casa riformista, Avs e Movimento 5 stelle; voto contrario di Fratelli d’Italia e Forza Italia.

“Ringrazio i commissari e gli uffici, perché abbiamo lavorato, e non solo sul budget di Arpat, su provvedimenti che riguardano il passato, di cui noi non conoscevamo la genesi”, ha detto Lorenzetti, che ha definito Arpat “un ente fondamentale per il territorio e per la salute pubblica” e proprio per questo ha sottolineato l’importanza di mantenere i livelli occupazionali e l’erogazione dei servizi. Il valore della produzione, ha ricordato, è pari a 49 milioni di euro. Principale fruitore dei servizi è la Regione, che contribuisce per il 90 per cento al finanziamento dell’agenzia; 358mila euro arrivano da progetti comunitari; da altri enti pubblici 2milioni e da privati circa1milione e 200mila euro.

Di bilancio che giunge con “estremo ritardo” ha parlato Alessandro Capecchi (FdI), “un fatto che rende difficile, al Consiglio regionale, occuparsi di programmazione. Se non si riforma il sistema di previsione dei budget, il Consiglio giocherà sempre di rimessa su questi provvedimenti e sarà difficile anche esercitare il nostro ruolo di verifica dell’azione amministrativa degli enti”. Capecchi ha sottolineato criticità nel piano delle assunzioni e il rilievo della Corte dei conti sull’alta giacenza di cassa, pari a oltre 25 milioni di euro. “Siamo di fronte – ha concluso – a una situazione in chiaroscuro”.



