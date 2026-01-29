Parco regionale della Maremma: ok dell’Aula al Bilancio di esercizio 2024

Il Consiglio regionale si è espresso a maggioranza, con 22 voti favorevoli (Pd, M5S e Avs) e 14 astenuti (FdI e FI)

Firenze – L’Aula di palazzo del Pegaso ha approvato a maggioranza – con 22 voti favorevoli (Pd, M5S e Avs) e 14 astenuti (FdI e FI) – il bilancio di esercizio 2024 dell’Ente parco regionale della Maremma.

A illustrare le linee del bilancio il presidente della commissione Ambiente Gianni Lorenzetti (Pd), che si è soffermato sull’attivo di mille e 323 euro, sul valore della produzione pari a 2milioni e 550mila euro, sui costi che ammontano a 2milioni 490mila euro, con la voce del personale che si attesta sulle 900 mila euro. Il presidente ha concluso il proprio intervento ricordando che la comunità del Parco non ha espresso parere e soprattutto auspicando una diversa organizzazione della struttura.

A dare il “la” al dibattito, Luca Minucci (FdI), che ha annunciato l’astensione non per scelta di indifferenza ma per sottolineare come il Parco debba essere leva di turismo sostenibile e sempre più legato al territorio. Secondo il consigliere, infatti, la mancata espressione del parere della Comunità, può indicare che il parco venga percepito dai cittadini più come un vincolo che come una opportunità.

Di diverso avviso Lidia Bai (Pd), componente del Consiglio di Federparchi e del Consiglio direttivo di Europarc Federation, l’associazione dei Parchi europei. Secondo la consigliera il parco della Maremma è pienamente in linea con il nuovo concetto di sostenibilità ambientale, sociale ed economica.

Luca Rossi Romanelli (M5S) partendo dalla principale finalità che è quella di tutelare l’habitat, ha invitato a ricondurre il valore del Parco non solo ai concetti economici, ma anche sostenibili.



