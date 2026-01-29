Nuovo impianto Solvay, Giani: “Crescita industriale e rispetto dell’ambiente”

Livorno: Inaugurato ieri a Livorno, nella zona portuale, il nuovo impianto Solvay per la produzione di silice bio. Al taglio del nastro, accanto ai vertici dell’azienda, sono intervenuti rappresentanti del ministero dell’ambiente e di istituzioni locali tra i quali il sindaco di Livorno Luca Salvetti ed il presidente Eugenio Giani.

Attraverso l’impianto, che è il primo di questo tipo in Europa, verrà prodotta silice bio utilizzando silicato di sodio di origine biologica ricavato dalla cenere della lolla di riso, un sottoprodotto agricolo. Il processo permetterà di ridurre le emissioni di CO2 del 35% per tonnellata di silice rispetto ai metodi tradizionali.

“Un traguardo di rilievo internazionale – ha detto il presidente Giani – per il primo impianto di questo tipo in Europa, che unisce innovazione, sostenibilità ed economia circolare. Un esempio concreto di come ricerca e industria possano creare sviluppo di qualità, valorizzando il territorio e rendendo l’Italia un punto di riferimento tecnologico”. “La presenza di Solvay in Toscana si è ormai consolidata nel corso del tempo, offrendo quella prospettiva di sviluppo che sul piano economico significa legare crescita industriale e rispetto dell'ambiente, la base dell’economia circolare. Un investimento di 30 milioni che consentirà di utilizzare non più sabbia ma un sottoprodotto agricolo come la lolla di riso per ottenere silice impiegata per la produzione di pneumatici”.

(foto da Toscana Notizie)