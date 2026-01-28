Brovadan alla guida dei musei statali della Toscana, Manetti: “Buon lavoro”

L’assessora ringrazia Stefano Casciu per il lavoro svolto in questi anni

Firenze: “Auguri di buon lavoro a Carlotta Brovadan per il prestigioso incarico alla guida di tutti i musei statali della Toscana: una nomina che valorizza competenze solide, visione e una profonda conoscenza del patrimonio culturale, maturate anche attraverso un forte legame con Firenze, con l’impegno all’Opificio delle Pietre Dure e agli Uffizi e con la nostra regione”. Il messaggio arriva dall’assessora alla cultura Cristina Manetti, che rivolge anche un sentito ringraziamento a Stefano Casciu per il lavoro svolto in questi anni, “caratterizzati da impegno, attenzione e capacità di tenere insieme tutela, valorizzazione e apertura dei musei al pubblico, nonostante le difficoltà affrontate”.

“Alla nuova direttrice e a chi l’ha preceduta – conclude Manetti – va il riconoscimento per un percorso che contribuisce a rafforzare il ruolo centrale della Toscana nella cultura italiana ed europea”.



