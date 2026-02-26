Polizia Municipale di Grosseto celebra 177 anni: bilancio positivo e prospettive future per una città più sicura

Grosseto: Questa mattina la Polizia Municipale di Grosseto ha celebrato il 177° anniversario della fondazione, un appuntamento solenne e partecipato che ha visto riuniti il personale della polizia locale insieme alle autorità cittadine.

Presenti il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna, il presidente del Consiglio Fausto Turbanti, l’assessore alla Sicurezza Riccardo Megale e il comandante della Polizia Municipale Alessio Pasquini. La ricorrenza ha rappresentato non solo un momento celebrativo, ma anche un’occasione per tracciare un bilancio dell’attività svolta nel 2025 e per delineare le prospettive future del Corpo, sempre più centrale nelle politiche di sicurezza urbana e presidio del territorio. Nel corso dell’anno appena concluso, l’attività della polizia ha registrato numeri significativi anche sul fronte della sicurezza stradale.

A seguito della temporanea sospensione dei dispositivi per il rilevamento della velocità, le sanzioni per eccesso di velocità hanno subito un decremento di circa il 62%. Una scelta che ha consentito di destinare il personale a controlli dinamici più mirati, con un aumento del 79,56% delle violazioni relative ai veicoli privi di assicurazione e del 36,71% per quelli sprovvisti di revisione. Un cambio di approccio che ha privilegiato la prevenzione concreta e la presenza attiva sul territorio. A margine della cerimonia sono stati conferiti gli elogi del comandante agli operatori che si sono distinti per meriti di servizio. Il 2026 si apre con una riorganizzazione interna che supera la semplice suddivisione territoriale per puntare su reparti specializzati e su un utilizzo sempre più evoluto delle tecnologie, a partire dalle 988 ottiche di videosorveglianza presenti sul territorio comunale. Un passo ulteriore per un Corpo della Polizia municipale sempre più efficiente, autorevole e vicina ai cittadini. Nel corso della cerimonia il comandante Pasquini ha illustrato i dati operativi relativi all’attività svolta nel 2025, evidenziando l’intensificazione dei controlli sul territorio, l’impegno sul fronte della sicurezza urbana e i risultati raggiunti grazie al costante lavoro degli uomini e delle donne del Corpo.

“Celebrare i 177 anni della Polizia municipale significa rinnovare un impegno preciso verso la nostra comunità – dichiarano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore alla Sicurezza Riccardo Megale –. Non è soltanto una ricorrenza simbolica, ma la conferma di un percorso amministrativo chiaro: investire sulla sicurezza come diritto fondamentale dei cittadini. I risultati del 2025 dimostrano che la scelta di rafforzare la presenza degli agenti sul territorio e di puntare su controlli mirati è stata quella giusta. Più prevenzione, più legalità, più presidio concreto delle nostre strade e dei quartieri. La riorganizzazione avviata nel 2026 e l’implementazione delle tecnologie di videosorveglianza vanno nella direzione di una Polizia municipale moderna, autorevole e sempre più vicina alla comunità. Continueremo su questa strada con determinazione e senso di responsabilità, perché una città più sicura è una città più forte e più libera”.