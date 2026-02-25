Firenze si conferma capitale del wedding: oltre 140 professionisti e 1000 appuntamenti B2B a Italy for Weddings

L'evento si conferma punto di riferimento per il mondo dei matrimoni

Firenze: Più di 1.100 appuntamenti B2B in quattro giorni, oltre 140 professionisti coinvolti e 70 wedding planner nazionali e internazionali arrivati da mercati strategici. Sono i numeri che raccontano l’edizione 2026 di Italy for Weddings – The Event, l’appuntamento nazionale per l’industria del Wedding & Destination Wedding organizzato da Italy for Weddings, la divisione wedding di Convention Bureau Italia che dal 18 al 21 febbraio ha trasformato Firenze in una piattaforma operativa di business e relazioni.

Al centro dell’evento un format strutturato con appuntamenti mirati tra domanda estera e imprese italiane, con 45 postazioni di operatori in rappresentanza delle eccellenze nazionali tra location, strutture ricettive e imprese specializzate nei servizi per il matrimonio. Per i professionisti presenti, si è trattato di un’opportunità unica per anticipare le tendenze e condividere best practice.

Il programma ha alternato sessioni B2B al Teatro Nazionale a momenti istituzionali e panel tematici, affiancati da experience sul territorio organizzate in collaborazione con Fondazione Destination Florence, pensate per offrire ai buyer una conoscenza diretta delle potenzialità della destinazione.

Il confronto tra professionisti si è articolato in cinque panel: “Giving Value to Places: A New Vision of Tourism”, “Invisible Luxury: Brand Identity, Top-tier clients, and the subtle line between enhancing and distorting a Destination”, “Love Without Labels”, “When Weddings Become a Spectacle: Global Visions, Creativity & the New Frontiers of Extraordinary” e “5 Chairs, 5 Choices”.





“La Toscana – commenta Tobia Salvadori, direttore di Convention Bureau Italia – ha ribadito il proprio ruolo centrale nel panorama del destination wedding. Firenze si conferma non solo cornice simbolica di straordinario fascino, ma infrastruttura di sistema capace di mettere in rete competenze, imprese e territori”.

L'edizione 2026 ha registrato un'ampia partecipazione e un confronto di alto livello tra operatori e stakeholder del settore, confermando la crescita e la maturità raggiunte da questo appuntamento. Il coordinamento organizzativo è stato curato da Laura D'Ambrosio, Division Manager di Italy for Weddings che ha curato il tema, la creatività e lo sviluppo dell'evento.

Italia: leader nel Destination Wedding e asset strategico per il wedding tourism

Nel 2025 sono state quasi 16.700 le celebrazioni di coppie straniere sul nostro territorio, segnando un +9,8% rispetto all’anno precedente e generando oltre 1,1 miliardi di euro di fatturato e più di 3 milioni di pernottamenti, secondo il nuovo rapporto dell’Osservatorio Destination Wedding in Italy. Il mercato estero è trainato in particolare dagli Stati Uniti, che rappresentano oltre il 31% delle richieste, mentre cresce l’interesse dei mercati a lungo raggio come Australia, Canada, Brasile, Emirati Arabi, India e Cina. Il successo del comparto si riflette anche nell’alto livello dei servizi: quasi metà delle coppie straniere si affida a un wedding planner professionista per l’organizzazione dell’evento, con una spesa media per cerimonia di circa 67.000 euro, confermando la forte attrattività internazionale dell’Italia come destinazione d’eccellenza per matrimoni da sogno

I partner dell'evento

Italy for Weddings – The Event ha avuto il patrocinio del Comune di Firenze, il finanziamento del Ministero del Turismo, il supporto di Enit e la sponsorship di Toscana Promozione Turistica.

Fondazione Destination Florence ha partecipato in qualità di Host Destination Partner, supportando le attività di accoglienza dei buyers e coordinamento di attività territoriali, oltre ad aver coinvolto la Regione Toscana tra gli sponsor dell’iniziativa.

Nel corso delle 3 giornate, sono stati organizzati esclusivi momenti di incontro, tra cui una cena di gala, cocktail e occasioni di networking, in alcune delle location più prestigiose di Firenze, tra cui la Cattedrale dell'Immagine, Serre Torrigiani, Hard Rock Cafe Firenze e il Teatro Nazionale. L’esperienza enogastronomica, curata in collaborazione con Vetrina Toscana, ha offerto agli ospiti un autentico viaggio sensoriale nei sapori della Toscana.

L’atmosfera esclusiva dell’evento è stata ulteriormente impreziosita dagli spettacoli e dagli allestimenti curati da Eclittica Creating Emotions, Biancospino Flower design, Il Giardino delle Fate e Privilege per l'intrattenimento musicale l'ultima sera.

Importante anche il contributo del comparto hotellerie e hospitality, con la partecipazione di Anglo American Hotel Florence, Curio Collection by Hilton, Sina Villa Medici, Autograph Collection, Palazzo Montebello, Hotel Bernini Palace, Firenze Number Nine - by House of Nine, 25hours Hotel Piazza San Paolino, Hotel Ville Sull'Arno.

Al termine dell’evento sono stati organizzati da UNA Italian Hospitality e Italian Hospitality Collection, due esclusivi Fam Trip in Toscana e Umbria, offrendo agli ospiti l’opportunità di esplorare il patrimonio storico, culturale e paesaggistico delle due regioni.



