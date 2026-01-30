Nove città italiane tra le destinazioni più cercate dagli italiani nel 2025

Parclick analizza le tendenze dei turisti italiani nell'anno appena concluso. Le ricerche di parcheggi negli aeroporti italiani sono aumentate del 40%

Roma: Si è appena concluso un anno da record per quanto riguarda i viaggi, specialmente da parte degli italiani. Infatti, secondo i dati analizzati durante il 2025 da Parclick.it, l'app leader in Europa per la prenotazione di parcheggi, le ricerche di parcheggi negli aeroporti italiani sono aumentate del 40% rispetto al 2024.

Tra le 25 destinazioni più cercate dagli italiani nel 2025 spiccano 9 città italiane: Lampedusa occupa il terzo posto, Napoli il sesto, Catania il settimo, Palermo l’ottavo, seguite da Roma (19), Cagliari (21), Bari (23), Brindisi (24) e Bologna (25).

Le principali città europee, con le loro molteplici attrazioni turistiche, sono state le preferite dagli italiani per trascorrere qualche giorno di vacanza. Parigi occupa il primo posto tra le ricerche dei turisti italiani nel 2025, seguita da Amsterdam (2) e Londra (4) nella top 5, da Praga che occupa la decima posizione, Barcellona (11), Lisbona (14), Budapest (15), Vienna (16), Madrid (17) e Siviglia (22).





Le destinazioni di sole, mare e vita notturna sono state molto richieste dagli italiani, con Ibiza e Malta che occupano rispettivamente il quinto e nono posto tra le preferenze di chi cerca questo tipo di viaggio, seguite da Tenerife al 18° posto.

Infine, le destinazioni a lungo raggio più cercate dell'anno sono state New York (12), Dubai (13) e Zanzibar (20).

Destinazioni più cercate dagli italiani nel 2025: Parigi, Amsterdam, Lampedusa, Londra, Ibiza, Napoli, Catania, Palermo, Malta, Praga, Barcellona, New York, Dubai, Lisbona, Budapest, Vienna, Madrid, Tenerife, Roma, Zanzibar, Cagliari, Siviglia, Bari, Brindisi, Bologna.

Il team di Parclick.it ha inoltre analizzato le destinazioni più cercate in base alla città di origine, facendo emergere differenze interessanti.

Chi viaggia da Roma mostra una spiccata apertura verso l’estero, con Parigi e New York in testa, seguite da diverse città europee e da destinazioni italiane: Catania, Palermo Londra, Barcellona, Amsterdam, Cagliari, Madrid, Olbia. Da segnalare, inoltre, un forte aumento di interesse rispetto al 2024 per mete come Il Cairo (+42%), Strasburgo (+17%), Bruxelles (+15%), Cracovia (+13%), Tunisi (+13) e Lampedusa (+11%).

I viaggiatori in partenza da Milano, invece, sembrano privilegiare maggiormente le destinazioni italiane, con Catania in testa seguita da Parigi, New York, Napoli, Palermo, Barcellona, Bari, Londra, Olbia, Cagliari. Tra le destinazioni più cercate da Milano, quelle che hanno registrato il maggiore incremento rispetto al 2024 sono Monaco di Baviera (+35%), Il Cairo (+24%), Sharm el-Sheij (+23%), Cracovia (+22%), Salerno (+19%) e Lampedusa (+18%).

Guardando le ricerche effettuate da chi parte da Napoli, si nota una forte propensione verso le grandi città, sia italiane che internazionali. In cima alle preferenze c’è Milano, seguita da Parigi, Barcellona, Amsterdam, Catania, Londra, Torino, Madrid, Venezia, Ibiza. Tra le destinazioni più cercate da Napoli, gli incrementi maggiori rispetto al 2024 sono stati registrati per Malta (+31%), Vienna (+28%), Tenerife (+23%) e Olbia (+21%).

Viaggiare non è solo scegliere una destinazione, ma pianificare ogni dettaglio per godersi l'esperienza dal primo minuto. Uno dei problemi più comuni è trovare dove lasciare l'auto in aeroporto. Strumenti come Parclick.it disponibile in oltre 150 aeroporti europei, possono fare la differenza, permettendo di risparmiare tempo e stress per concentrarsi su ciò che conta davvero: godersi il viaggio.

Ester Stivelli, Squad Lead Italia di Parclick, racconta che “Il 2025 ha segnato un punto di svolta per il settore dei viaggi, evidenziando una vitalità straordinaria che si riflette nel balzo del 40% delle ricerche di parcheggi aeroportuali. Questo dato non è solo un indicatore di crescita, ma testimonia la ricerca di una pianificazione logistica sempre più efficiente e consapevole da parte dei turisti italiani. La rilevanza di ben nove città italiane tra le venticinque mete più ambite conferma, inoltre, un legame profondo e indissolubile con il nostro territorio. In Parclick, siamo pronti a consolidare questa tendenza nel 2026, continuando a innovare i nostri servizi per trasformare la sosta in un tassello fondamentale di un’esperienza di viaggio fluida, serena e indimenticabile”.