Prova Sociale: perché il numero di Follower è ancora importante

Quando si parla di social media, uno degli elementi importanti per una crescita continua basata sulla fiducia e l'affidabilità è la prova sociale. Andiamo a vedere insieme di che cosa si tratta, analizzandola nel contesto di Instagram. Riferendoci a Instagram la prova sociale è un indicatore immediato di autorevolezza agli occhi degli utenti. Infatti avviene una condizione psicologica chiamata effetto bandwagon, che è una particolare declinazione dell'effetto gregario ( a cui punta chi compra follower instagram). Con questo fenomeno ci si riferisce in modo specifico al marketing e comunicazione in cui si segue un profilo perché lo fanno molti e, quindi, se ne percepisce il valore dal numero di follower.

Viene quindi spontaneo capire che su Instagram più un profilo ha follower e più ha le potenzialità di vedere applicato l’effetto bandwagon. L’azione da fare è aumentare i seguaci e due sono le metodologie: lavorare su tutti gli aspetti che possano portare a incrementare in modo organico la crescita e mixare a queste tecniche anche il comprare follower Instagram per boostare il risultato.

Perché Il Numero Di Follower Conta Ancora

Nonostante la continua evoluzione degli algoritmi sui social media, il focus dell'attenzione è sempre rivolto verso l'engagement: il numero di follower rimane uno dei parametri chiave per aumentare questo engagement, perché crea una prima impressione visiva positiva più attraente e affidabile. Non solo. Il numero elevato di follower dà inconsciamente una credibilità immediata legata al contenuto e al suo valore.

Inoltre, aumenta l'opportunità di collaborazione laddove i brand cercassero dei partner coerenti al proprio target. Per quanto siano tangibili i continui cambiamenti sull'algoritmo di Instagram, questo social mantiene come base costante il favorire profili che siano già popolari, andandoli a mostrare nei feed. Questo vuol dire andare potenzialmente ad aumentare ancora di più i follower in modo organico anche con l’acquistare follower. In generale un account che abbia oltre 10.000 follower ha una percentuale elevata di ottenere maggior engagement, rispetto a profili più piccoli.

Acquistare Follower: Una Strategia Iniziale per La Crescita





Sempre più creatori optano per acquistare follower che possano creare una base solida di credibilità. Questa è un'ottima base di partenza per una crescita che possa essere effettiva. Quando si parla di acquisto di follower, basta pensare a una campagna di acquisti responsabile che venga fatta da fonti affidabili: così effettuato non crea problemi con l’algoritmo e rientra in una strategia dove la crescita naturale si associa a quella a pagamento.

Bisogna però sempre considerare anche chi compra follower Instagram deve fare un lavoro a livello organico. Il contenuto resta il cuore di ogni strategia e va curato sia come significato, che come esposizione scritta e visiva. Soprattutto la costanza è uno degli aspetti che premia e, per questo motivo, una pubblicazione studiata con un piano editoriale e che abbia uscite continuative, fa la vera differenza.

Come Comprare Follower Su Instagram in Modo Sicuro

Vediamo quindi come trovare la giusta dimensione e come comprare follower su Instagram senza andare a compromettere la qualità del profilo con le logiche dell'algoritmo. Bisogna seguire delle regole non scritte, ma che sono molto importanti: andiamo a vederle insieme.

Prima di tutto bisogna verificare affidarsi a fornitori che siano sicuri e trasparenti e che garantiscano quindi dei follower reali.

Bisogna anche evitare che l'arrivo di follower sia massiccio e improvviso perché questo potrebbe far scattare l'allarme dell'algoritmo di Instagram.

Bisogna sempre integrare questa strategia a pagamento con dei contenuti di valore: dei contenuti che la community apprezzi realmente.

In tutto questo bisogna anche monitorare l'andamento e verificare che la crescita del profilo resti coerente e sostenibile.

L’Impatto Psicologico Dei Numeri

L'alto numero di follower non solo va a influenzare gli algoritmi, facendo in modo che i contenuti pubblicati vengono poi riproposti anche nei Feed, ma agisce anche molto sulle percezioni psicologiche e sulla prova sociale. Nella mente dell'utente un alto numero di follower porta a pensare che molte altre persone prima di lui abbiano apprezzato i contenuti di quell'account e quindi, di conseguenza, si può fidare.

La prova sociale aiuta anche a sgravarsi della responsabilità della scelta e affidarsi a quello che dicono gli altri: è comunque una dinamica funzionale e reale che permette, a livello di marketing e di comunicazione, una crescita dell'account stesso. Questa tecnica, seguita da una strategia organica, che preveda la coerenza e la qualità del contenuto, è vincente. A ciò va aggiunta l'interazione costante con i follower in modo genuino, perché oggi l'engagement è uno degli elementi fondamentali. Non da meno sfruttare le funzioni di Instagram come Reel e Stories, per andare ad aumentare la visibilità. Tutto l'insieme di questi elementi può portare alla crescita, perché oggigiorno, nonostante Instagram sia saturo, emergere è difficile ma non impossibile, perché l'impegno premia sempre.



