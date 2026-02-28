Sicurezza idraulica e tutela del territorio

Conclusi gli interventi di manutenzione straordinaria sul Fosso della Carestia nel Comune di Castagneto Carducci

Castagneto Carducci: Si sono conclusi gli interventi di manutenzione straordinaria sul Fosso della Carestia nelle località Porcarecce e Pianetti, nel territorio del Comune di Castagneto Carducci, realizzati dal Consorzio 5 Toscana Costa. Si tratta di opere strategiche che rafforzano la sicurezza idraulica di un tratto particolarmente delicato del reticolo idrografico locale, interessato negli anni da fenomeni erosivi e da criticità aggravate dal susseguirsi di eventi meteorologici intensi.

Per quanto riguarda la località Porcarecce, l’intervento è stato finanziato con risorse statali e regionali – DPCM 18/06/2021, DGRT 164/2022 e Ordinanza Commissariale n. 41/2023 – per un importo complessivo di 121.650,38 euro. I lavori affidati alla ditta Vanni Pierino, avviati nel luglio 2024 e conclusi definitivamente nel gennaio 2025 anche a seguito delle opere supplementari rese necessarie dall’evento alluvionale del 23 settembre 2024, hanno consentito la messa in sicurezza di un tratto soggetto a erosione dell’alveo e instabilità delle sponde. L’intervento ha previsto la posa di scogliera in massi ciclopici, la riprofilatura delle sezioni idrauliche, il taglio della vegetazione instabile e opere di ingegneria naturalistica. L’importo finale dei lavori è stato pari a 91.996,23 euro.

Più ampio e strutturato l’intervento realizzato in località Pianetti, finanziato da Regione Toscana nell’ambito del Documento Operativo per la Difesa del Suolo 2023 – IV stralcio (DGRT n. 600 del 29/05/2023) per un importo complessivo di 410.000,00 euro. Il progetto esecutivo è stato redatto nel luglio 2024 con consegna del cantiere il 20 dicembre 2024. L’esecuzione, affidata alla ditta Frassinelli e conclusa il 30 novembre 2025, si è svolta tenendo conto delle condizioni meteorologiche e della stagione turistica, in un’ottica di equilibrio tra esigenze operative e rispetto del contesto territoriale. Le opere hanno riguardato il consolidamento delle sponde mediante gabbioni chiodati rinverditi, la posa di materassi tipo Reno sul fondo alveo, la realizzazione di scogliere nei tratti più critici e la riprofilatura delle sezioni idrauliche. Il costo complessivo finale dell’intervento è stato pari a 376.868,87 euro.

Gli interventi realizzati non sarebbero stati possibili senza la stretta collaborazione e sinergia con il Comune di Castagneto Carducci e con la Regione Toscana, che ha sostenuto e finanziato le opere attraverso i propri strumenti di programmazione e tutela del territorio. Grazie alla loro visione condivisa e all’impegno concreto nella programmazione e nella tutela del territorio, è stato possibile pianificare e realizzare interventi efficaci, rispettosi del contesto ambientale e delle esigenze della comunità locale. Questo lavoro congiunto rappresenta un esempio virtuoso di come istituzioni e enti locali possano collaborare per rafforzare la resilienza del territorio e garantire sicurezza e protezione alle aree più vulnerabili. Un ringraziamento va anche alle realtà locali che hanno dimostrato grande attenzione e responsabilità nei confronti del territorio: Antinori - Tenuta Guado al Tasso, per il supporto e la collaborazione nella zona di Porcarecce; e per l’area di Pianetti, un ringraziamento a Paradù EcoVillage & Resort e a Agricampeggio Podere Pianetti.

Nel loro insieme, gli interventi hanno consentito di stabilizzare l’alveo, migliorare la capacità di deflusso delle acque, mitigare il rischio idrogeologico e garantire una maggiore protezione alle aree agricole e alle infrastrutture limitrofe, contribuendo a rafforzare la resilienza del territorio rispetto agli eventi meteorici sempre più intensi.

“La collaborazione tra Comune, Consorzio e Regione Toscana è stata fondamentale per portare a termine questo intervento strategico per la messa in sicurezza idraulica di una parte importante del nostro territorio.” – dichiara la Sindaca del Comune di Castagneto Carducci Sandra Scarpellini - “Dall’alluvione del settembre - ottobre 2024 abbiamo in corso un progetto complessivo del sistema idraulico del nostro comune, da attuare proseguendo con Consorzio di Bonifica e Genio civile nel reperimento di risorse e nella messa in atto delle opere. La strada è quella giusta e l’impegno deve rimanere determinato nel perseguimento dell’obiettivo generale.”

“Con la conclusione di questi interventi consegniamo al territorio un risultato concreto in termini di prevenzione e sicurezza. La manutenzione e la messa in sicurezza dei corsi d’acqua rappresentano una responsabilità istituzionale primaria, perché significano tutela delle comunità, delle attività produttive e del paesaggio che contraddistingue il nostro territorio.” - così dichiara il Presidente del Consorzio 5 Toscana Costa Francesco Filippi – “Abbiamo scelto di intervenire in modo mirato nei tratti più vulnerabili del Fosso della Carestia, con soluzioni tecniche efficaci ma attente anche all’inserimento ambientale delle opere. È un investimento sulla prevenzione e sulla capacità di adattamento ai cambiamenti climatici. Continueremo a lavorare con determinazione affinché la cura del reticolo idrografico resti una priorità, nella consapevolezza che proteggere il territorio oggi significa garantire maggiore serenità alle generazioni future.”



