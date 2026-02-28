Lavori sulla linea ferroviaria Firenze–Pisa. Modifiche alla circolazione dei treni dal 2 marzo

Firenze: Interventi di manutenzione straordinaria sulla linea ferroviaria Firenze–Pisa dal 2 marzo al 30 aprile. Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) avvierà il rinnovo dei binari tra Empoli e il bivio San Miniatello, per un’estensione complessiva di circa 17 chilometri.

L’investimento previsto supera i 15 milioni di euro. Nei cantieri saranno impegnati quotidianamente oltre 70 tecnici di RFI e delle ditte appaltatrici, con l’impiego di due treni cantiere e numerosi mezzi d’opera. Le attività si svolgeranno in assenza di circolazione ferroviaria per quattro notti a settimana, dal lunedì al giovedì, nelle ore notturne, con l’obiettivo di limitare al massimo i disagi per i viaggiatori.

Durante l’esecuzione dei lavori, nella tratta interessata sarà comunque istituita una riduzione di velocità dei convogli.

Gli interventi avranno ripercussioni sulla circolazione ferroviaria. Trenitalia ha comunicato che, nello stesso periodo (2 marzo–30 aprile), i treni del Regionale subiranno modifiche di orario sulle linee Firenze–Pisa, Firenze–Siena e Firenze–Grosseto. Sono previsti anticipi in partenza o posticipi in arrivo e, in alcuni casi, limitazioni di percorso.

Saranno inoltre cancellati i servizi diretti tra Empoli e Firenze Castello.

I canali di acquisto di Trenitalia sono in corso di aggiornamento. L’invito ai viaggiatori è di verificare sempre orari e soluzioni di viaggio prima della partenza consultando la sezione “Infomobilità” sul sito e sull’App di Trenitalia, contattando il call center gratuito 800 89 20 21 o rivolgendosi al personale di stazione.

L’intervento rientra nel piano di manutenzione e potenziamento dell’infrastruttura ferroviaria, con l’obiettivo di migliorare affidabilità, regolarità del servizio e standard di sicurezza lungo uno dei principali collegamenti regionali della Toscana.



