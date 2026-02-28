L'Agenzia Erasmus+ INDIRE a Fiera Didacta: gli appuntamenti per l'istruzione e la formazione in dimensione europea

Firenze: Le opportunità di mobilità e cooperazione offerte dal Programma Erasmus+ arricchiscono Fiera Didacta Italia, il più importante appuntamento fieristico in Italia per il mondo della scuola, in programma dal 11 al 13 marzo alla Fortezza da Basso di Firenze. La manifestazione, giunta alla nona edizione, offre circa 2.300 eventi tra incontri, workshop e seminari di formazione, per fornire ai docenti un’esperienza completa e di qualità, grazie anche alla possibilità di usufruire di materiali tecnologici innovativi di ultima generazione.

L’Agenzia nazionale Erasmus+ INDIRE sarà presente con il suo staff nello stand al Piano attico del Padiglione Spadolini W05, Spazio Innovazione, per fornire informazioni e orientamento sulle opportunità europee del Programma Erasmus+ per il mondo della scuola. Al contempo organizza una serie di appuntamenti rivolti non solo al mondo della scuola, ma anche ai settori dell’istruzione superiore e dell’educazione degli adulti.





Mercoledì 11 marzo

DancErasmus: movimento, emozioni e Comunicazione |13:30 – 14:20 | Stand INDIRE Erasmus+, Spazio Innovazione – Piano Attico W05

Il workshop offre ai docenti strumenti teorici di comunicazione e pratici di teatro-danza per armonizzare lo scambio di emozioni tramite gestualità e musica, in linea con il Programma Erasmus+. Il metodo approfondisce valori come unione, coesione e rispetto. Attraverso il teatro-danza, l’allievo esprime sé stesso valorizzando aspetti tecnici, creativi ed espressivi in un’ottica di apertura e crescita collettiva. Si esibiranno gli studenti del Progetto Pilota “DancErasmus”. Relatori: Sara Pagliai – INDIRE Agenzia Nazionale Erasmus+; Cristina Grieco – Dirigente Ambito USP Livorno; Ilaria Chirici – USP Livorno; Luca Lischi – INDIRE Agenzia Nazionale Erasmus+. Ingresso libero.

eTwinning e project based learning: metodologie e linguaggi della collaborazione europea online |14:00 – 15:00 | Sala Seminari S2 – Palazzina Lorenese 1° Piano

Il seminario è organizzato dall’unità eTwinning Italia e propone una riflessione metodologica su come eTwinning diventi, per sua natura, un ambiente favorevole al project based learning e alla collaborazione online tra classi europee. A partire dal quadro teorico centrato su linguaggi digitali, comunicativi e interculturali e su metodologie attive che mettono al centro lo studente, saranno presentate esperienze di collaborazione didattica sviluppate in eTwinning. I docenti mostreranno attività ad alto impatto per l’apprendimento, trasferibili a diversi ordini di scuola, evidenziando come eTwinning possa innovare linguaggi e metodologie, sviluppare competenze chiave europee e promuovere partecipazione, autonomia e responsabilità degli studenti anche attraverso l’uso consapevole degli ambienti digitali come spazi di co-progettazione. Relatori: Elena Bettini e Giulia Felice, membri dell’Unità eTwinning INDIRE, responsabili della formazione docenti e monitoraggio qualità dei progetti; Elena Pezzi, Ambasciatrice Erasmus + Scuola e Referente pedagogico eTwinning per l’Emilia Romagna. Ingresso su registrazione.

Le scuole raccontano: il progetto PNRR Potenziamento Erasmus+ e le prospettive future di sinergia dei fondi per la mobilità scolastica |16:30 – 17:20 | Stand INDIRE Erasmus+, Spazio Innovazione – Piano Attico W05

L’incontro propone un momento di confronto dedicato al progetto PNRR Potenziamento Erasmus+, con un focus sulle esperienze delle scuole e sulle prospettive future di integrazione e sinergia tra fondi PNRR e Programma Erasmus+ per rafforzare le opportunità di mobilità scolastica. Saranno approfonditi aspetti gestionali, operativi e strategici del progetto, evidenziando le ricadute per l’internazionalizzazione del sistema scolastico. Relatori: Sara Pagliai; Marino Mazzocca; Angela Visconti – Project Manager area gestionale PNRR Erasmus+; Alessandro Falsina – Project Manager area operativo-procedurale PNRR Erasmus+; Marco Palmigiani – Project Manager area Comunicazione Progetto PNRR Erasmus+. Ingresso libero.

Giovedì 12 marzo

eTwinning e competenze chiave: una leva per la governance dell’innovazione a scuola | 11:00 – 12:00 | Sala Seminari S4 – Palazzina Lorenese 1° Piano

Il seminario è rivolto a dirigenti scolastici e figure di middle management interessati a usare eTwinning come leva strategica per innovare la didattica e sviluppare competenze chiave negli studenti. Attraverso il confronto con dirigenti e docenti che hanno già avviato percorsi eTwinning, sarà mostrato come i partenariati di collaborazione europea possano diventare un motore di innovazione in tre ambiti: sviluppo professionale, internazionalizzazione e governance, innovazione didattica e competenze degli alunni. Il focus sarà sulla governance, illustrando come progettare e sostenere percorsi che rendano visibile il progresso delle competenze, in coerenza con PTOF, RAV e Piano di Miglioramento. Saranno presentate azioni concrete per introdurre o rafforzare eTwinning nelle proprie scuole, con esempi di scelte organizzative e griglie di osservazione e valutazione sviluppate nella recente sperimentazione nazionale eTwinning. Relatori: Alexandra Tosi – Ricercatrice INDIRE ed esperta di eTwinning dal 2006, formazione docenti e didattica innovativa online; Jacopo Condò – Assegnista di ricerca INDIRE sul progetto eTwinning; SaraMartinelli – Ricercatrice INDIRE. Ingresso su registrazione.

Dal PNRR ad Erasmus+: Palestra di progettazione per l’accreditamento KA120 settore istruzione scolastica |LAST CALL Stand INDIRE Erasmus+, Spazio Innovazione – Piano Attico W05

L’incontro propone una sessione operativa dedicata all’accreditamento KA120 (Progetti di mobilità) per il settore istruzione scolastica, con un focus sul raccordo tra progettualità PNRR e Programma Erasmus+. La “palestra di progettazione” offrirà indicazioni pratiche e orientamento strategico per accompagnare le istituzioni scolastiche nella fase conclusiva di candidatura, valorizzando sinergie, sostenibilità e qualità della progettazione in dimensione europea. Ingresso libero. Relatori: Marino Mazzocca; Alessandro Falsina; Angela Visconti; Marco Palmigiani – Project Manager PNRR Erasmus+. Ingresso libero.

Europa della gentilezza | 13:30 – 14:50 | Stand INDIRE Erasmus+, Spazio Innovazione – Piano Attico W05

La gentilezza è agire. Una pratica di gentilezza ripetuta diventa un’abitudine. Se ogni individuo agisce abitualmente con gentilezza, le comunità possono essere più accoglienti e i cittadini più felici. L’incontro propone la costruzione di pratiche gentili per il bene comune, mettendo al centro bambini e ragazzi affinché la gentilezza diventi un’abitudine diffusa. È prevista l’esibizione degli studenti del Progetto DancErasmus – Istituto Comprensivo Borsi di Castagneto (LI). Relatori: Germana Delle Canne – IC Vincenzo Galilei, Pisa; Andrea Simonetti – Dirigente Ambito USP Pisa; Cristina Grieco – Dirigente Ambito USP Livorno; Ilaria Chirici – Progetto Pilota DancErasmus, USP Livorno; Silvio Tintori – USP Pisa; Michela Soldi – Dirigente Scolastica IC Borsi-Castagneto. Ingresso libero.

Competenze non cognitive nei CPIA. Pratiche didattiche per l’inclusione e la crescita personale | 15:30 - 16:30 | Sala: Seminari S2 - Palazzina Lorenese 1° Piano

Il Seminario sull’educazione degli adulti propone un percorso integrato sullo sviluppo delle competenze non cognitive nei CPIA, Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti, mettendo in dialogo esperienze e pratiche didattiche innovative rivolte sia ai docenti sia agli adulti in apprendimento. I relatori evidenzieranno pratiche centrate su empatia, resilienza, autoefficacia, capacità collaborative, gestione dello stress e ascolto attivo, l’uso di metodologie laboratoriali, creative e narrative. Dalla formazione dei docenti ispirata al concetto di brave space e alla didattica espressiva, fino a percorsi di lifelong learning con la Protezione Civile e all’esperienza di EPALE EduHack, come pratica concreta e innovativa per l’educazione degli adulti, che sarà presentata dallo staff dell’Unità EPALE Italia. Il Seminario presenta strumenti concreti e piste operative per valorizzare le competenze non cognitive come leva di inclusione, motivazione e crescita personale. Relatori: Andrea Quartino - Docente AALI dottorando presso Università di Rouen; Federica Re - Docente di italiano L2 presso il CPIA di Udine e Ambasciatrice Erasmus+Epale; Manuela Giordano - PhD in scienze genetiche e biomolecolari insegnante.

Info e iscrizioni: https://fieradidacta.indire.it/eventi_didacta_2026/competenze-non-cognitive-nei-cpia-pratiche-didattiche-per-linclusione-e-la-crescita-personale/

Venerdì 13 marzo

Erasmus+ fa reti Insieme per promuovere partecipazione civica e valori dell’UE | 9:30 – 13:15 |Magazzino 07 Sala E12

L’incontro promuove sinergie sul territorio tra le reti di Ambasciatori Erasmus+ per la Scuola e l’Educazione degli Adulti, le Associazioni di Alumni come Erasmus Student Network ESN e alcuni Centri Europe Direct attivi sul tema della partecipazione e della cittadinanza; per attivare collaborazioni nella diffusione di informazioni sulle opportunità del Programma e per l’organizzazione di momenti di approfondimento e riflessione sul tema della partecipazione civica e dei valori dell’Unione europea. L’evento è parte dell’iniziativa PEACE+ - Participation Erasmus Alumni for Civic Engagement, un progetto europeo coordinato da Erasmus+ INDIRE con 21 Paesi partner su impegno civico e partecipazione alla vita democratica, tra le priorità chiave Erasmus+. Partecipano rappresentanze di Ambasciatori Erasmus+ per i settori Istruzione scolastica ed Educazione degli Adulti, referenti Erasmus degli Uffici scolastici regionali, rappresentanti di ESN, alcuni Centri Europe Direct, la Fondazione Megalizzi ed altre realtà locali. Lo scopo della giornata è favorire la conoscenza delle azioni presenti sui territori sul tema e promuovere la collaborazione per coinvolgere più studenti e giovani in incontri nelle scuole e in centri di educazione degli adulti. Info: https://www.erasmusplus.it/eventi/

Europa In Gioco | 13:30 – 14:20 | Stand INDIRE Erasmus+ – Piano Attico, Padiglione Spadolini W05

L’evento ha l’obiettivo di far conoscere i valori dell’Europa attraverso un gioco da tavolo didattico ideato e realizzato dagli studenti dell’ITCG “Cerboni” di Portoferraio – Isola d’Elba (LI). I partecipanti potranno sperimentare il gioco attraverso una sfida tra studenti e pubblico, per incontrare e conoscere la bellezza della diversità dei Paesi europei. L’attività si svolgerà in lingua italiana e inglese. È prevista l’esibizione degli studenti del Progetto Pilota “DancErasmus”. Relatori: Studenti e docenti dell’ITCG “Cerboni” di Portoferraio – Isola d’Elba (LI). Ingresso libero.

Maggiori informazioni su tutti gli eventi dell’Agenzia Erasmus+ INDIRE a Fiera Didacta Italia 2026: www.erasmusplus.it

Informazioni su Fiera Didacta Italia 2026: https://fieradidacta.indire.it/it/