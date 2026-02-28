Borsa Mercato del Lavoro 2026: 42 aziende e 305 candidati ad Orbetello per il turismo in crescita

Orbetello: Si è svolta, alla presenza del Presidente E.B.T.T Federico Pieragnoli, presso la Sala Degustazione Pescatori, la prima edizione della Borsa Mercato del Lavoro ad Orbetello che ormai da anni veniva svolta nella città di Grosseto.

Hanno partecipato 42 Aziende turistiche con offerte di lavoro di alta profilatura.

Per quanto riguarda il numero totale di candidati durante la giornata è stato di 305, un numero importante, che denota un settore in crescita costante.

Le Aziende presenti durante la manifestazione, hanno riscontrato nei candidati una pregressa esperienza nel settore e rispetto agli anni passati evidenziamo profili professionali rispondenti alle richieste delle stesse.

L'E.B.T.T. ringrazia il Presidente della Cooperativa dei Pescatori, Pierluigi Piro, per la location e la propria organizzazione formata dai due coordinatori Eleonora Angeli per Federalberghi, Pier Paolo Micci per Filcams Cglil e dagli altri rappresentanti del comitato di gestione nelle persone di Gabriella Orlando per Fipe Confcommercio, Dorsaf Oueslati per Uiltucs Uil, Alessio Albertazzi per Faita Toscana e Sara Tosi per Fisascat Cisl. Un ringraziamento speciale va agli studenti dell’Istituto alberghiero da Verrazzano di Orbetello che hanno predisposto il buffet di accoglienza e all’Istituto tecnico economico L. Raveggi di Albinia che hanno partecipato ai colloqui con le aziende, e agli studenti di ISIS Leopoldo II di Lorena di Grosseto che ci hanno aiutati nell’accoglienza.

La prossima Borsa Mercato Lavoro si svolgerà presso la Fonderia Leopolda in Via Roma a Follonica il 4 marzo dalle 10:00 alle 14:00 a ingresso gratuito.

Il Centro Servizi in via Oberdan 11 a Grosseto continuerà nella ricerca del personale per le aziende iscritte all'EBTT.



