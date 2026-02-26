Tentativi di frode: Acquedotto del Fiora invita i cittadini alla massima attenzione

Acquedotto del Fiora, al fine di tutelare i propri clienti dal rischio di essere coinvolti in richieste illecite e/o possibili truffe a mezzo SMS e/o altro mezzo informatico, raccomanda di prestare la massima attenzione.

Grosseto: Sono infatti pervenute in questi giorni segnalazioni di tentativi di phishing tramite SMS (smishing) per domandare dati fiscali e bancari al fine di ricevere – presunti - rimborsi su fatture emesse da questo Gestore. Fiora è completamente estranea a questo tipo di comunicazioni: Fiora non chiede mai l’invio di dati sensibili tramite SMS e mai tramite canali non ufficiali. Fiora raccomanda pertanto di non fornire mai informazioni personali e bancarie in risposta a qualsiasi messaggio sospetto, come quelli di cui sopra. In caso di qualsivoglia dubbio, si consiglia di contattare direttamente il nostro call center ai numeri 800 887755 da linea fissa o 0564 448844 da cellulare.