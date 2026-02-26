No all'eolico, Casamenti: «Una vittoria anche della nostra amministrazione comunale»

«Accogliamo con favore la bocciatura da parte del Ministero rispetto al progetto del parco eolico e la consideriamo un importante risultato della nostra amministrazione che si è opposta fin dal primo momento alla realizzazione dell'eolico in Maremma» a dirlo il sindaco di Orbetello, Andrea Casamenti.

Orbetello: «Come sindaco – sottolinea Casamenti – ho supportato con convinzione il fronte del no al parco eolico a San Donato che prevedeva l'installazione di 9 pale eoliche alte 200 metri. Da parte mia sono intervenuto da subito alle riunioni, anche alla prima a Polverosa, facendo sentire la mia vicinanza e quella della nostra amministrazione comunale a quei cittadini preoccupati per l'impatto che un tale intervento avrebbe avuto sul paesaggio e, di conseguenza, sul turismo e sulla nostra economia».

«Fin dal primo momento – aggiunge il primo cittadino – anche come amministrazione ci siamo opposti alla realizzazione del parco eolico in quanto fortemente preoccupati per l'impatto sul paesaggio e sul turismo, ma anche per l'impatto che tale intervento avrebbe significato in una zona a vocazione rurale come San Donato. E' sempre stata presente, infatti, anche una forte preoccupazione per il rumore che le pale avrebbero comportato, la modifica dell'assetto idrogeologico e la compromissione delle attività agricole e agrituristiche della zona».

«Oggi – conclude il sindaco - è arrivato un altro risultato fondamentale che possiamo considerare una vittoria anche della nostra amministrazione comunale».