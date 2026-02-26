Camminare e sentire: un ciclo di appuntamenti dedicati al benessere e alla salute

Domenica il primo evento “terra, radicamento e stabilità”

Bibbona: Un ciclo di appuntamenti dedicati al benessere e alla salute: quattro incontri per rigenerare mente, corpo e spirito in pineta a Marina di Bibbona che nascono dall’incontro tra la pratica del Forest Bathing e la simbologia archetipica dei quattro elementi: Terra, Acqua, Fuoco e Aria. Ogni bagno di foresta è un’esperienza autonoma, ma insieme formano un percorso completo di riequilibrio, consapevolezza e connessione profonda con la natura e con sé stessi.

Organizzati dall’asd Oltrelavela Ets con il patrocinio e il contributo del Comune di Bibbona, sono completamente gratuiti per la cittadinanza. Il primo – terra, radicamento e stabilità - è in programma domenica 1 marzo dalle 9.30 alle 12.30. Si tratta di una camminata consapevole con attività sensoriali per rigenerare mente, spirito e corpo. Prenotazione richiesta (max 15 persone) Sylvie 338.5965693. Eventi successivi: 12 aprile acqua, ascolto ed emozioni, 17 maggio fuoco, energia e trasformazione e 14 giugno aria, espansione e visione.