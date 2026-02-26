Buriano, riprende il servizio medico con la Dott.ssa Bardini

Castiglione della Pescaia: L’autorizzazione della ASL Toscana Sud Est è arrivata e la Dott.ssa Bardini ha iniziato il servizio medico presso l’ambulatorio di Buriano, così come annunciato. La dottoressa aveva dato la propria disponibilità a garantire l’assistenza sanitaria il secondo ed il quarto martedì del mese dalle 9:00 alle ore 11:00, con la stessa cadenza già effettuata dal medico che l'aveva preceduta. Martedì 24 febbraio è stato il suo primo giorno di servizio nella frazione di Buriano.

«L'impegno e l’attenzione di questa amministrazione verso le frazioni del nostro territorio continua con costanza e in modo concreto – afferma la sindaca Elena Nappi –. Grazie alla disponibilità della Dott.ssa Bardini abbiamo potuto riattivare il servizio di ambulatorio su Buriano, e adesso nessuna frazione del territorio comunale è scoperta dal servizio medico di base. Inoltre da anni abbiamo attivo un servizio gratuito di consegna a domicilio dei farmaci proprio nelle frazioni di Buriano, Vetulonia, e da adesso anche a Tirli. Si tratta di un'iniziativa importante, pensata per rispondere alle esigenze di una popolazione composta principalmente da anziani, spesso soli, ai quali garantiamo un supporto fondamentale perché il nostro obiettivo è sempre quello di assicurare servizi essenziali, tutelare la salute e porre attenzione alle fasce più fragili della popolazione, in tutte le zone del territorio».

L'Amministrazione ricorda che il servizio sanitario di base è garantito in tutte le frazioni secondo il seguente calendario:

- Vetulonia: primo e terzo martedì del mese, 9:30–11:30 (dott.ssa Bertaccini)

- Buriano: secondo e quarto martedì del mese, 9:00–11:00 (dott.ssa Bardini)

- Tirli: due giovedì al mese, 10:00–11:30 (dott.ssa Bertaccini)

- Punta Ala: giovedì 15:00–17:00 (dott.ssa Bardini) e martedì 12:00–14:00 (dott.ssa Pacheco Dos Santos)

Inoltre tutte le dottoresse sono a disposizione nel capoluogo in qualsiasi momento.

«Come amministrazione - conclude la prima cittadina - siamo molto grati ai medici di base del nostro comune per la disponibilità mostrata nella risoluzione di problematiche e nella sensibilità dimostrata nei confronti delle frazioni e tutto ciò è segno evidente della fattiva e positiva collaborazione tra enti di cui siamo molto soddisfatti».



