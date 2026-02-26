Bibbona, finanziamento per sistema di videosorveglianza: 58 telecamere per maggior sicurezza

Nei prossimi mesi saliranno a 58 le telecamere installate, in 43 postazioni diverse. 27 avranno anche il sistema “letture targhe”

Bibbona: Il Comune è stato recentemente ammesso ad un importante finanziamento del Ministero dell’Interno per l’implementazione del sistema di videosorveglianza, a seguito della partecipazione ad un apposito bando, risultando tredicesimo su 1632 domande presentate, di cui 279 ammesse al finanziamento.

Si tratta di un finanziamento a fondo perduto di 110mila euro a fronte di un progetto redatto dall’Amministrazione di 160mila euro che vede così una quota di compartecipazione da parte del Comune di 50mila euro.

Il progetto prevede la realizzazione di quattro nuove postazioni di videosorveglianza e l’implementazione di 6 postazioni esistenti. Tutte avranno la possibilità di effettuare il “lettura targhe” dei veicoli in transito.

In questo modo il Comune di Bibbona avrà a disposizione un sistema che permetterà di avere sul territorio comunale 43 postazioni di videosorveglianza con 58 telecamere, di cui 27 con il sistema “lettura targhe”, utile in caso di indagini su veicoli in transito. Il sistema di videosorveglianza continuerà ad essere gestito e monitorato dal Comando di Polizia Locale e dalla locale stazione di Carabinieri.

Particolare soddisfazione è stata espressa dal vicesindaco con delega alla Sicurezza Enzo Cristoforo Mobilia, sempre attento e impegnato a reperire finanziamenti utili per l’Amministrazione e per i cittadini. “Una volta installate tutte le telecamere - ha sottolineato Mobilia - tutte le direttrici di ingresso al nostro territorio comunale, oltre alla rete viaria principale e secondaria, saranno monitorate costantemente. Si tratta di un importante risultato ottenuto e di un presidio fondamentale a tutela della sicurezza dei cittadini”.



