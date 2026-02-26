Ayurveda: scopri il segreto della salute olistica e dell'armonia interiore con l'evento di Follonica

Follonica: L’Associazione Culturale APS, Centro per la Ricerca e l’Educazione Psicosomatica KORE, organizza la conferenza “Ayurveda. La salute come valore” condotto da Maria Luisa Barontini, consulente ayurvedico e scrittrice. La Ayurveda non è solo una medicina antica, ma una filosofia di vita, un cammino di autoconoscenza per imparare ad ascoltare e rispettare il proprio corpo nella sua unicità, riequilibrare i vari aspetti interconnessi della vita e rimanere in salute. Tutto quello che facciamo, mangiamo, il clima, l’orario, lo stile di vita, hanno un effetto sulla stabilità della nostra energia, che lo vogliamo o no. Se vogliamo raggiungere uno stato di equilibrio e di pace interiore dobbiamo guardare con attenzione a come ci alimentiamo non soltanto di cibo che procura energia materiale, ma è anche molto importante come alimentiamo la nostra psiche, la nostra anima.

Obiettivo dei nostri interventi è sempre quello di promuovere una maggiore consapevolezza dell’individuo affinché si realizzi Armonia al proprio interno e nelle proprie relazioni. L’evento, realizzato con il Patrocinio e la collaborazione dell’Amministrazione Comunale di Follonica, si terrà sabato 28 febbraio 2026 alle ore 16,30, presso la Sala Tirreno, Via Bicocchi 53 in Follonica. Ingresso libero e gratuito.