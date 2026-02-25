Viaggiare con chi amiamo: il secondo appuntamento di “Direzione Scarlino” dedicato al turismo pet friendly

Venerdì 27 febbraio alle ore 15.00 alla sala meeting del porto turistico del Puntone un confronto su servizi, accoglienza e nuove abitudini di viaggio

Scarlino: Prosegue il percorso di “Direzione Scarlino – Dialoghi sul turismo che cambia”, la rassegna promossa dall’assessorato al Turismo del Comune di Scarlino con il supporto del Parco nazionale delle Colline Metallifere e la collaborazione di ACTA. Il secondo incontro è in programma venerdì 27 febbraio alle ore 15.00 nella sala meeting della Marina di Scarlino al Puntone.

Il tema scelto per questo appuntamento è “Viaggiare con chi amiamo. Turismo pet friendly tra servizi, accoglienza e nuove abitudini”, un’occasione di approfondimento dedicata a un segmento in costante crescita, che sta modificando l’offerta turistica e le modalità di fruizione dei territori. Sempre più viaggiatori scelgono di spostarsi con i propri animali domestici, chiedendo strutture attrezzate, servizi dedicati e un’accoglienza capace di rispondere a esigenze specifiche.

A confrontarsi su questi temi saranno Domenico Sarleti, fondatore di TripDoggy, Paolo Menegatti, conduttore di Animal House – Radio Deejay, e Lorella Fulceri della cooperativa Melograno. L’incontro offrirà spunti concreti per operatori turistici e amministratori, mettendo al centro la qualità dell’accoglienza e la capacità del territorio di intercettare nuovi bisogni.

«Il turismo pet friendly rappresenta una delle evoluzioni più evidenti del settore – dichiara l’assessore al turismo Silvia Travison –. Non si tratta solo di consentire l’accesso agli animali, ma di ripensare servizi, spazi e comunicazione in modo coerente e organizzato. Per Scarlino è un tema strategico: significa migliorare l’offerta, allungare la stagione e valorizzare un’idea di ospitalità inclusiva, attenta alle persone e ai loro stili di vita».