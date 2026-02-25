Santa Fiora verso il Piano Operativo: incontro pubblico per costruire il futuro insieme

Venerdì 27 febbraio, ore 17.30, nella sala del Popolo, Palazzo comunale

Santa Fiora: Tappa conclusiva del Santa Fiora Progetto Futuro Tour, il percorso di ascolto e confronto promosso dal Comune di Santa Fiora per la redazione del Piano Operativo comunale: venerdì 27 febbraio, alle ore 17.30, si terrà un incontro a Santa Fiora nella sala del Popolo del Palazzo comunale.

Interverranno Federico Balocchi, sindaco di Santa Fiora, Azzurra Radicchi, consigliera comunale con delega all’urbanistica e il professore Claudio Saragosa, del Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi di Firenze. Il Comune, infatti, ha recentemente sottoscritto un accordo con l’ateneo per accompagnare con un solido supporto scientifico la redazione del nuovo Piano Operativo Comunale.

Il “Santa Fiora Progetto Futuro Tour” è un laboratorio partecipativo itinerante, promosso dal Comune per rendere la comunità parte attiva del processo di definizione del Piano, attraverso un ascolto diffuso, coinvolgendo cittadini, imprese, associazioni e professionisti. Si sono già tenuti gli incontri nelle frazioni e ora arriva alla tappa conclusiva nel capoluogo.

Gli incontri sono un’occasione concreta per condividere idee, bisogni e proposte sui principali temi che riguardano la vita del territorio, dalla mobilità all’edilizia residenziale, dall’ambiente allo sviluppo economico e culturale.

La partecipazione è aperta a tutti i cittadini. Il futuro di Santa Fiora si costruisce insieme.



