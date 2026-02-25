Attualità Rinnova la carta d'identità entro il 3 agosto 2026: come prenotare l'appuntamento e cosa portare 25 febbraio 2026

Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida. Ecco come prenotare l’appuntamento per il rinnovo Follonica: Dal 3 agosto 2026 le carte d’identità cartacee non saranno più valide, a prescindere dalla data di scadenza riportata sul documento. Perciò è necessaria la sostituzione con la nuova Carta di Identità Elettronica. Come prenotare l’appuntamento: - telefonicamente, chiamando i seguenti numeri: 0566 59111 / 0566 59256; - presso lo sportello U.R.P. del Comune di Follonica (da lunedì a venerdì: 10.00-12.30; martedì e giovedì anche 15.30-16.45) Per i cittadini iscritti all’A.I.R.E., al momento, è necessario rivolgersi al Consolato territorialmente competente. Cosa portare: - fototessera recente non antecedente a 6 mesi. Si ricorda che non può essere utilizzata la stessa foto della precedente carta d’identità - vecchia carta d'identità (in caso di furto o smarrimento della precedente carta, è necessario presentare la denuncia presentata alle Forze dell’Ordine) - tessera sanitaria Per i cittadini Italiani minori, in caso di richiesta della carta d’identità valida per l’espatrio, è necessaria la presenza del minore e di entrambi i genitori muniti del proprio documento di riconoscimento. Può presentarsi un solo genitore, purché munito di assenso scritto del genitore "assente" con copia del documento di identità. Costo per il rilascio: € 22,21 pagabili con bancomat/carta di credito o in contanti

