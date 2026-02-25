Osservatorio Astronomico Comunale di Roselle apre al pubblico per osservare Luna crescente e Giove

Grosseto: Questo venerdì alle ore 21:30 l'Osservatorio Astronomico Comunale di Roselle aprirà al pubblico meteo permettendo. La serata sarà dedicata all'osservazione planetaria della Luna crescente e del pianeta Giove che continuerà a mostrare la celebre macchia rossa.
Nell'arco della serata verrà mostrata un'anteprima generale del corso di astronomia che inizierà il 10 marzo. Presenta Michele Machetti, informatico formatosi in astronomia presso l'Università di Bologna.
I posti sono limitati ed è necessaria la prenotazione scrivendo ad amsa.grosseto@gmail.com