Nuovo Cinema Tirreno: scopri i film del weekend

In sala ci saranno “Hamnet – Nel nome del figlio”, “Le cose non dette” e “Due procuratori”

Capalbio: Al Nuovo cinema Tirreno di Borgo Carige questo weekend saranno proiettati “Hamnet – Nel nome del figlio” di Chloé Zhao, “Le cose non dette” di Gabriele Muccino e “Due procuratori” di Sergei Loznitsa.

Il primo ci sarà venerdì 27 alle 16.15, sabato 28 febbraio alle 21 e domenica 1° marzo alle 18.30. “Le cose non dette” sarà proiettato venerdì 27 alle 18.30, sabato 28 febbraio alle 16.15 e domenica 1° marzo alle 21. “Due procuratori”, infine, è in programma per venerdì 27 alle 21, sabato 28 febbraio alle 18.30 e domenica 1° marzo alle 16.15.

Per maggiori informazioni e per conoscere tutto il calendario è possibile visitare il sitohttps://nuovocinematirreno.18tickets.it/ oppure le pagine social.

I biglietti si possono acquistare direttamente in sala.