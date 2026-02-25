Nautica: a Marina di Grosseto Cna ha incontrato una rappresentanza degli imprenditori della costa toscana

Confronto tecnico-operativo per parlare di competitività, infrastrutture portuali e prospettive di crescita

Grosseto: Raccogliere bisogni e necessità, mettere in luce le difficoltà e le opportunità del comparto nautico, uno dei più importanti dell'economia toscana. È con questo obiettivo che questa mattina, mercoledì 25 febbraio, al Porto della Maremma a Marina di Grosseto, un gruppo di imprenditori, associati alle Cna territoriali della costa toscana e in rappresentanza della filiera della nautica, si sono riuniti per confrontarsi, nel corso di un incontro tecnico-operativo.

A coordinare l'incontro sono stati Alessandro Battaglia responsabile nazionale Cna Nautica, Antonio Murzi del Centro studi Cna nazionale e Fabio Piacenti di Eures.

Il momento di confronto e scambio, organizzato da Ilaria Chechi coordinatrice Cna Produzione Grosseto e Mauro Vestri coordinatore Cna Produzione Toscana, ha affrontato i temi della competitività, le infrastrutture portuali e le prospettive di crescita della nautica in Toscana e, più in generale, in Italia.





La Toscana è leader nel comparto della nautica, con imprese di eccellenza nella produzione di imbarcazioni di lusso e servizi correlati. Grazie a una filiera completa e innovativa, il settore contribuisce significativamente all’economia regionale e si posiziona come protagonista nel panorama nazionale.

Le risultanze di questo, e degli altri momenti di confronto promossi in tutta Italia, andranno a confluire in un rapporto finale con l’obiettivo di definire strategie condivise per lo sviluppo del settore.



