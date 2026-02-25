Flowers Acoustic Band protagonista di “Aurelia live music!”

Venerdì 27 febbraio alle ore 19 in piazzetta ristorazione un nuovo appuntamento con la musica dal vivo ad ingresso gratuito

Grosseto: Prosegue la rassegna “Aurelia live music”, il format dedicato alla musica dal vivo che anima il Centro commerciale Aurelia Antica con appuntamenti pensati per accompagnare il pubblico in un momento di svago e condivisione.

Venerdì 27 febbraio, a partire dalle ore 19, la piazzetta ristorazione ospiterà i Flowers Acoustic Band, gruppo che propone un repertorio di grandi successi nazionali e internazionali rivisitati in chiave acustica. Un viaggio musicale tra brani italiani e hit internazionali, interpretati con uno stile coinvolgente e adatto a un pubblico di tutte le età.

Durante la serata sarà possibile approfittare dei menu scontati nei punti ristoro aderenti.

L’ingresso è gratuito.