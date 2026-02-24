GdF Viterbo: Controllo congiunto con Polizia Locale

Sottoposto a controllo un esercizio di pubblico spettacolo

Viterbo: In relazione a quanto successo nel recente passato riguardo il mancato rispetto delle norme di sicurezza dei locali adibiti a pubblico esercizio e intrattenimento, anche in considerazione dell’ esortazione del Prefetto di Viterbo alle amministrazioni comunali della provincia alla sollecita intensificazione delle attività di controllo in materia di vigilanza e prevenzione nei confronti di pubblici esercizi e locali di pubblico spettacolo, i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza Viterbo, congiuntamente a personale della Polizia Locale del comune di Bagnoregio (VT), hanno eseguito un accertamento nei confronti di un esercizio di pubblico spettacolo. Nello specifico, i finanzieri della Gruppo di Viterbo, hanno eseguito un’attività in materia di sommerso di lavoro mentre il personale della Polizia Locale ha verificato le conformità in materia di prevenzione incendi e corretta gestione dell’esodo e dell’emergenza. Le attività della Guardia di Finanza, hanno fatto emergere la presenza di 4 lavoratori in “nero”, accertando la totale mancanza di buste paga e conseguente remunerazione in contanti.

La Polizia locale relativamente alla sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia antincendio ha rilevato la totale assenza di manutenzione dei dispositivi antincendio e di primo soccorso accertando, inoltre, la parziale ostruzione di una via di fuga. Le riscontrate irregolarità in materia di sicurezza sul lavoro ed antincendio, sono tuttora al vaglio della Polizia Locale che ha interessato anche il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Viterbo per la parte di rispettiva competenza. Tale tipologia di controlli, che si inquadrano nell’alveo della costante azione del Corpo della Guardia di Finanza volta al contrasto del fenomeno del “lavoro sommerso” a salvaguardia dell’economia sana, continueranno ad essere attuati in collaborazione con gli altri Comandi di Polizia Locale del territorio provinciale, soprattutto in ottica preventiva tesa a sensibilizzare i pubblici esercenti all’attuazione di comportamenti responsabili e pienamente conformi alle norme di sicurezza.



