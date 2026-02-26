Sette isole, mille esperienze: “Vivere il Parco 2026”

Il calendario dell’offerta escursionistica e degli eventi proposti dal Parco Nazionale Arcipelago Toscano

Portoferraio: È stato pubblicato online “Vivere il Parco 2026”; un programma diversificato che presenta oltre 800 attività (di cui più di 200 dedicate ai bambini e alle bambine) in tutte le sette isole toscane: trekking, esperienze outdoor, laboratori didattici, degustazioni, conferenze, citizen sciences, seawatching.

In linea con gli obiettivi dell’Agenda ONU 2030 e con i principi della Carta Europea del Turismo Sostenibile (CETS), la programmazione 2026 del Parco Nazionale Arcipelago Toscano conferma la vocazione dell’area protetta quale laboratorio internazionale di sostenibilità, capace di coniugare tutela della biodiversità, ricerca scientifica e fruizione consapevole del territorio. Il Parco Nazionale Arcipelago Toscano è, infatti, uno dei soli tre parchi italiani inseriti nella Green List della IUCN, è riconosciuto come Riserva della Biosfera MAB UNESCO Isole di Toscana e promuove un turismo sostenibile impegnandosi a fare rete con le associazioni e le imprese locali e con le amministrazioni comunali.

L’offerta 2026, confermando lo schema degli anni precedenti, mira a superare la tradizionale offerta balneare e a valorizzare un patrimonio naturalistico e culturale multiforme e straordinario con occasioni di conoscenza nel campo dell’archeologia, della geologia, della botanica, della biologia.

Tra le molteplici proposte segnaliamo:

· la Fortezza del Volterraio all’isola d’Elba, uno dei luoghi simbolo dell’Elba e tra i più suggestivi dell’intero Arcipelago Toscano

· l’isola di Pianosa, con la sua straordinaria natura e le eccellenze museali: la Casa dell’Agronomo, la diramazione carceraria di massima sicurezza “Agrippa”, il museo delle Scienze Geologiche ed Archeologiche

· l’isola di Capraia, meravigliosa protagonista con le sue scogliere vulcaniche;

· l’isola di Giannutri, con la Villa Romana dei Domizi-Enobarbi e la recente apertura alle visite dello spettacolare Mosaico del Criptoportico

· l’isola del Giglio con le sue spettacolari insenature granitiche e cristalline

· Montecristo, l’isola del tesoro, prezioso scrigno di biodiversità

· Gorgona, l’isola carcere, visitabile con spettacolari escursioni tra cielo e mare.

L’offerta del Parco Nazionale si incentra per buona parte in primavera e autunno, cercando di valorizzare le stagioni intermedie: i cammini come la Grande Traversata Elbana e la nuova Via dell’Essenza, i trekking costieri, dalle escursioni naturalistiche per tutta la famiglia ai percorsi impegnativi per esperti. Ma anche escursioni con degustazioni a Km0 in collaborazione con i produttori locali, escursioni geologiche e mineralogiche con la collaborazione delle Miniere di Calamita, del Parco Minerario di Rio, del MUM - Museo Mineralogico Luigi Celleri, accompagnate da esperti delle diverse discipline. Non mancano le attività dedicate al mare nel Santuario Pelagos: whalewatching, seawatching, kayak da mare, snorkeling, con la presenza di biologi ed esperte guide parco.

Da segnalare anche l’offerta rivolta ai più piccoli: laboratori didattici con le Guide Parco in riva al mare e

nei Centri di Educazione Ambientale (CEA).

Segnaliamo anche alcune proposte di attività olistiche con sessioni di Yoga & Trekking ed esperienze di Mindful Eating.

“C’è una frase che amo particolarmente - ha commentato il Commissario Straordinario Matteo Arcenni- ripresa dallo scrittore e viaggiatore Tiziano Terzani e che ha origine nella cultura degli indiani Navajo: “la terra non è un’eredità ricevuta dai nostri padri, ma un prestito da restituire ai nostri figli.”

Credo che queste parole raccontino bene il senso profondo del nostro impegno. Le isole dell’Arcipelago Toscano non sono soltanto un paesaggio straordinario: sono una relazione viva tra la terra e l’uomo, tra il mare e le comunità̀ che nei secoli hanno imparato ad ascoltarlo, rispettarlo, abitarlo. Sono storie di fatica e di ingegno, di partenze e di ritorni, di memoria custodita e di futuro da costruire.

Questo volume nasce dentro questa relazione profonda. Racconta le centinaia attività che si svolgono nelle sette isole. Racconta un patrimonio che non è fatto solo di pietre, reperti o edifici, ma di identità̀, di tradizioni, di eventi, di natura, di saperi tramandati. Non è solo un dato numerico: è la testimonianza concreta di un impegno che negli anni ha significato sviluppare, far conoscere e far vivere.

Il Parco non è soltanto un ente di tutela ambientale. È una comunità che lavora perché natura e cultura continuino a parlarsi, perché la bellezza non sia contemplata distrattamente ma compresa, vissuta, rispettata. E’ una visione pienamente coerente con i valori del programma MAB UNESCO – Riserva della Biosfera, riconoscimento che le isole di toscana portano con orgoglio e responsabilità̀.

Il catalogo Vivere il Parco 2026 è consultabile online sul sito ufficiale www.islepark.it, con tutte le attività prenotabili con facilità attraverso la piattaforma parcoarcipelago.info. La versione cartacea sarà tradotta in quattro lingue e distribuita nelle prossime settimane presso gli Info Park e i Centri Visita del Parco. A supporto degli escursionisti è disponibile anche la cartografia ufficiale dei sentieri sull’app gratuita Avenza Maps. Una rete capillare di 17 presidi (Info Point, Centri di educazione ambientale, Case del Parco, Musei elencati nel catalogo con contatti e orari), è presente sul territorio del Parco per accogliere e orientare i visitatori. Tra questi si segnala la possibilità di visitare il Forte Inglese a Portoferraio con la mostra dedicata agli esploratori naturalisti di fine Ottocento e con lo straordinario Laboratorio del Naturalista “NAT-LAB”, gestito in collaborazione con il (WBA) World Biodiversity Association.

Vivere il Parco 2026 è uno strumento utile per organizzare sin da ora le vacanze nella natura a vantaggio del proprio benessere e per vivere intensamente in ogni stagione le isole dell’Arcipelago Toscano.

Per informazioni si può contattare Info Park tel. 0565 908231 e-mail info@parcoarcipelago.info

L’orario dell’ufficio InfoPark:

- fino al 31 marzo lun-sab 9/15 e dom 9/13

- dal 1° aprile al 31 ottobre lun-dom 9/19.



