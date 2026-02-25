Il Comune di Roccastrada sottoscrive un impegno per diventare “Comune Plastic Free”

Firmato il protocollo d’intesa con l’associazione di volontariato Onlus

Roccastrada: L’assessore all’ambiente Emiliano Rabazzi ha sottoscritto questa mattina, per conto del Comune di Roccastrada, il protocollo d’intesa con il delegato referente provinciale Gianluca Ranaldi per conto dell’associazione di volontariato “Plastic Free Odv Onlus”.

La sottoscrizione del documento impegna il Comune nella promozione e valorizzazione della tutela ambientale attraverso la collaborazione con le iniziative promosse ed organizzate da Plastic Free, la promozione e lo sviluppo dell’associazione e delle attività di volontariato sul territorio ed il conseguente miglioramento dal punto di vista ambientale, con l’obiettivo del riconoscimento come “Comune Plastic Free”. Protocolli d’intesa con i comuni firmati su tutto il territorio nazionale sono 543. Al momento sono 141 i Comuni in Italia riconosciuti Plastic Free 2026, mentre in Provincia di Grosseto, due sono i Comuni riconosciuti.

Tra le attività convenzionate, l’associazione Plastic Free mirerà ad estendere sul territorio del Comune di Roccastrada una comunicazione specifica finalizzata a stimolare i cittadini per azioni virtuose, ad organizzare e gestire appuntamenti di pulizia ambientale, lezioni di educazione ambientale nelle scuole, passeggiate ecologiche ed effettuare informazione e sensibilizzazione dei

cittadini attraverso segnalazioni di abbandono rifiuti nel territorio. Per contro il Comune fornirà tutte le attività di supporto necessarie per consentire all’associazione di poter effettuare le azioni di cui sopra, supportarla durante tutto il percorso necessario al raggiungimento dell’obiettivo finale del riconoscimento di “Comune Plastic Free”.

Chi è e cosa fa l’associazione Plastic Free: Plastic Free è un’organizzazione di volontariato apartitica, indipendente e senza scopo di lucro, impegnata in progetti concreti e in battaglie per la salvaguardia del pianeta dall’inquinamento da plastica. Nata da un’idea di Luca De Gaetano, oggi è la più concreta realtà sul territorio italiano e con una presenza in oltre 40 nazioni di tutto il mondo.

“Con la firma del protocollo con Plastic Free, Roccastrada compie una scelta chiara: trasformare l’attenzione all’ambiente in azioni concrete e misurabili – queste le parole dell’Assessore all’ambiente Emiliano Rabazzi - Vogliamo costruire, insieme a cittadini, scuole e volontari, un percorso serio che riduca l’inquinamento da plastica, promuova comportamenti virtuosi e migliori la qualità del nostro territorio. L’obiettivo è ottenere il riconoscimento di “Comune Plastic Free”, ma soprattutto rendere Roccastrada un esempio di responsabilità e sostenibilità per le future generazioni”.

“La firma di questo protocollo con il Comune di Roccastrada rappresenta un passo concreto verso una visione condivisa di tutela ambientale e responsabilità collettiva – commenta il referente provinciale di Plastic Free Gianluca Ranaldi -. Come referente provinciale di Plastic Free, sono orgoglioso di vedere crescere nella nostra provincia una rete di amministrazioni e cittadini uniti da un obiettivo comune: trasformare l’impegno in azioni reali, costanti e misurabili. Lavoreremo insieme per coinvolgere scuole, famiglie e volontari, affinché Roccastrada possa diventare un esempio virtuoso e contribuire con determinazione al percorso verso il riconoscimento di Comune Plastic Free”.



