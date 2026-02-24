Litorale pulito: la comunità di Capalbio unisce forze per una spiaggia più pulita e sostenibile

Tanta partecipazione alla seconda battuta di raccolta dei rifiuti di ieri, domenica 22 febbraio, tenutasi a Macchiatonda

Capalbio: In molti hanno partecipato al secondo appuntamento di “Litorale pulito”, l’iniziativa promossa da Fondazione Capalbio, Sporting club Capalbio, Marevivo, Tortuga surf school e dall’amministrazione comunale. “Un bell'esempio di comunità che fa rete per il bene di tutti – ha commentato il sindaco Gianfranco Chelini -. Vedere così tante persone che, a titolo volontario, raccolgono i rifiuti per tutelare e valorizzare l’ambiente è un segnale di grande rispetto e amore per il proprio territorio. A nome dell’amministrazione ringrazio Fondazione Capalbio, Marevivo, la società Green Arrow, Sporting club Capalbio, Tortuga surf school e i tanti volontari che con impegno e dedizione hanno contribuito a una spiaggia più pulita”.

La battuta di raccolta dei rifiuti, tenutasi sulla spiaggia di Macchiatonda, ha dato seguito a quella di domenica 18 gennaio. Il prossimo appuntamento di “Litorale pulito” si terrà nel mese di marzo. Per maggiori informazioni è possibile chiamare il numero 351 4351402 o scrivere all’indirizzo fondazionecapalbio@gmail.com.



