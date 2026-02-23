Scopri Gorgona, l'isola carcere a cielo aperto: natura, storia e reinserimento

Il Parco Nazionale Arcipelago Toscano apre il 23 febbraio le prenotazioni 2026

Portoferraio: Gorgona, un’isola affascinante, dove natura, archeologia e un carcere modello convivono in equilibrio, è visitabile con le escursioni organizzate dal Parco Nazionale Arcipelago Toscano.

E’ l'ultima isola carcere in attività, in cui si pratica un innovativo programma di reinserimento per i detenuti, che partecipano a progetti di lavoro e cura del territorio attraverso formazione e attività agricole.

Anche per il 2026, l’Ente Parco, in collaborazione con l’Amministrazione Penitenziaria, conferma il programma di fruizione dell’isola, un luogo di straordinaria bellezza naturalistica: verde e selvaggia, ricca di specie botaniche, meta di nidificazione e di sosta per l’avifauna. Ma anche di valore storico e archeologico per la presenza di resti di una villa romana marittima, databile tra la fine del I secolo a.C. e gli inizi del I secolo d.C., che testimoniano come fosse luogo di vacanza per i ricchi proprietari.

Per conoscere questa isola la prima visita è prevista sabato 11 aprile 2026 e tutte le partenze saranno effettuate da Livorno. Trattandosi di un’isola sede di un penitenziario, le visite guidate sono autorizzate dall’Amministrazione Penitenziaria in accordo con l’Ente Parco, seguendo un calendario prestabilito e con un numero massimo di cento visitatori al giorno.

Modalità di prenotazione e partecipazione

A partire dalle ore 9:00 di lunedì 23 febbraio sarà possibile prenotare online una delle 30 date disponibili. Per effettuare la prenotazione, basterà accedere al portale ufficiale: https://www.parcoarcipelago.info/gorgona

Dopo aver verificato la disponibilità dei posti, la prenotazione dovrà essere effettuata almeno 14 giorni prima della data scelta, per consentire l’invio dei nominativi alla Direzione Penitenziaria. Prima della partenza, i partecipanti riceveranno via e-mail un modulo da compilare con i dati anagrafici, che verranno trasmessi alla Polizia Penitenziaria per i necessari controlli.

Regole e condizioni di visita

Durante la visita è obbligatorio seguire le indicazioni della Guida e non è consentito muoversi individualmente.

Non è permesso l’uso di apparecchi fotografici e telefoni cellulari.

La balneazione è consentita a discrezione dell'Amministrazione Penitenziaria.

L’escursione consiste in un trekking lungo un percorso autorizzato. Per partecipare è necessario indossare scarpe da trekking con suola scolpita; in caso di abbigliamento non adeguato, la Guida potrà escludere il partecipante dalla visita.

I visitatori devono presentarsi al molo d’imbarco almeno 30 minuti prima della partenza, muniti di un documento d’identità valido.

Itinerario escursionistico

L’escursione ha inizio dal terrazzo del Belvedere e prosegue verso la Torre Nuova, di origine medicea, situata nella parte alta del paese a protezione del porto. Il percorso prosegue fino a Punta Paratella, dove è prevista una sosta con una splendida vista su Cala Maestra. Successivamente, si raggiungono il piccolo cimitero storico dell’isola e la Rocca Vecchia, la più antica fortificazione dell’isola, di epoca pisana.

Lunghezza: 8 km

Dislivello: 250 m

Durata: 3-4 ore

Difficoltà: medio-facile

Costo: €55 intero, €45 ragazzi dai 5 ai 12 anni, gratuito per bambini da 0 a 4 anni (tariffa comprensiva di trasporto marittimo a/r, ticket di accesso all’area protetta e servizio Guida).

Scaricando l’applicazione gratuita sulla piattaforma Avenza Maps, è possibile accedere alla carta ufficiale dei sentieri di Gorgona.

Informazioni e contatti

Tutte le informazioni utili, incluse condizioni di prenotazione, date disponibili, orari e luogo di imbarco, sono disponibili sul sito: https://www.parcoarcipelago.info/gorgona. Per ulteriori chiarimenti, è possibile contattare Info Park, che gestisce l’organizzazione della visita:

Telefono: 0565 908231

E-mail: info@parcoarcipelago.info

Orari dell’ufficio Info Park:

Fino al 31 marzo: lun-sab 9:00-15:00 / dom 9:00-13:00

Dal 1° aprile al 31 ottobre: lun-dom 9:00-19:00