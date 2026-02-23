Firmato il Protocollo d'Intesa per il progetto 'Delfini Guardiani delle Isole d'Elba e Capraia' 2025/2026

Firmato il Protocollo d’Intesa tra Marevivo ed Ente Parco Nazionale Arcipelago Toscano per il progetto “Delfini Guardiani delle Isole d’Elba e Capraia” – Anno scolastico 2025/2026

Portoferraio: È stato firmato il Protocollo d’Intesa tra la Fondazione Marevivo ETS e l’Ente Parco Nazionale Arcipelago Toscano, che sancisce il rinnovo della collaborazione per la realizzazione del progetto di educazione ambientale “Delfini Guardiani delle Isole d’Elba e Capraia” nell’anno scolastico 2025/2026.

L’accordo, sottoscritto dalla Presidente di Marevivo Rosalba Laudiero e dal Commissario Straordinario del Parco Matteo Arcenni, conferma una sinergia avviata nel 2019 e consolida un percorso educativo che, all’Isola d’Elba, giunge all’ottava edizione consecutiva e, a Capraia, prosegue con il coinvolgimento degli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado.

Il progetto “Delfini Guardiani” è finalizzato a sensibilizzare le giovani generazioni sui temi della tutela dell’ambiente marino e terrestre, della conservazione della biodiversità, della conoscenza del patrimonio naturalistico e culturale delle isole e dello sviluppo di un forte senso civico e di appartenenza al territorio. Attraverso attività didattiche in classe, uscite sul territorio del Parco e momenti di condivisione con le famiglie, gli studenti vengono accompagnati in un percorso di consapevolezza che li rende idealmente “custodi” del mare e della propria comunità.

Per l’annualità 2025/2026 il progetto coinvolgerà circa 200 alunni delle scuole primarie dell’Isola d’Elba – in particolare dei plessi Casa del Duca e San Rocco dell’Istituto Comprensivo “Sandro Pertini” di Portoferraio – e gli studenti della primaria e della secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo “G. Micali” di Capraia Isola. Le attività previste includono incontri in classe, escursioni guidate nel territorio del Parco, laboratori educativi e una giornata conclusiva con la consegna degli attestati di “Delfini Guardiani”.

Il progetto si inserisce nel più ampio programma nazionale “Delfini Guardiani”, che per l’anno scolastico 2025/2026, con il supporto di MSC Foundation, coinvolgerà oltre 1.600 alunni in numerose isole e territori costieri italiani.

A testimonianza dell’efficacia e della continuità del progetto, nell’anno scolastico 2024/2025 il progetto “Delfini Guardiani delle Isole d’Elba e Capraia”, promosso da Fondazione Marevivo, ha coinvolto complessivamente 215 studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado delle due isole. All’Isola d’Elba hanno partecipato 11 classi (terze, quarte e quinte) dei plessi Casa del Duca e San Rocco dell’Istituto Comprensivo “Sandro Pertini” di Portoferraio, per un totale di 205 alunni, mentre a Capraia sono stati coinvolti 10 studenti del plesso C. Nolli dell’Istituto Comprensivo “G. Micali”. Le attività hanno previsto incontri didattici in classe, uscite sul territorio, laboratori scientifici, escursioni ambientali, azioni di pulizia delle spiagge e monitoraggio dei rifiuti marini, oltre a tre giornate consecutive di attività sul campo a Capraia e a eventi finali pubblici svoltisi a Portoferraio nel mese di giugno 2025. I percorsi educativi hanno affrontato temi chiave quali biodiversità marina e terrestre, ecosistemi costieri, inquinamento da rifiuti, risorse naturali e responsabilità individuale, con il supporto di operatori ambientali specializzati e il coinvolgimento istituzionale del Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano, delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera, dei Carabinieri Forestali e delle amministrazioni comunali locali.

«Il rinnovo del Protocollo d’Intesa con la Fondazione Marevivo – dichiara Matteo Arcenni, Commissario Straordinario dell’Ente Parco Nazionale Arcipelago Toscano – rappresenta un passaggio fondamentale per rafforzare il nostro impegno nella formazione delle giovani generazioni. I risultati raggiunti nell’anno scolastico 2024/2025 dimostrano come l’educazione ambientale, se costruita attraverso esperienze dirette sul territorio e un dialogo costante con le scuole, sia uno strumento efficace per sviluppare consapevolezza, senso di responsabilità e appartenenza. Il progetto “Delfini Guardiani” contribuisce concretamente a far conoscere ai ragazzi il valore del patrimonio naturale dell’Arcipelago Toscano e a trasmettere i principi della tutela e della gestione sostenibile dell’ambiente, obiettivi centrali della missione del Parco».