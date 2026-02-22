Ambiente e Giovani: Educazione Civica e Sociale per la Tutela Ambientale

La Croce Rossa Italiana – Comitato della Costa d’Argento rafforza il proprio impegno sul territorio con nuove progettualità dedicate ai giovani, all’educazione civica e sociale e alla tutela ambientale.

Monte Argentario: Tra le iniziative già in fase di attuazione, il Comitato collabora con la Cooperativa Santa Barbara per sviluppare progetti di inclusione sociale a Porto Santo Stefano e Porto Ercole. L’obiettivo è promuovere percorsi di partecipazione attiva, cittadinanza responsabile e sostegno alle fasce più fragili della popolazione, attraverso attività educative e di sensibilizzazione.

Un ruolo centrale è svolto dai volontari del Servizio Civile, impegnati in percorsi di educazione civica e ambientale rivolti alla comunità locale, con particolare attenzione alle nuove generazioni.

Progettualità per l’Isola di Giannutri

Particolare rilievo assume il progetto dedicato all’Isola di Giannutri, che prevede l’attivazione di un centro di informazione e accoglienza. L’iniziativa, dal carattere innovativo, punta a coniugare tutela ambientale, promozione del territorio e sensibilizzazione dei visitatori verso comportamenti sostenibili e rispettosi dell’ecosistema insulare.

Il progetto è coordinato da Giorgio Rizzardi, Mauro Pasquarelli e Piera Casalini, con il coinvolgimento diretto dei volontari e delle realtà associative locali.

Adesione al Progetto SEUS

Il Comitato ha inoltre aderito al Progetto SEUS – Servizio Emergenze Urgenze Sociali – rafforzando così l’intervento nelle emergenze sociali sul territorio. L’iniziativa si inserisce nelle attività delle Aree 1 e 2 del Comitato, con un’attenzione specifica al supporto delle persone in condizioni di vulnerabilità.

“Buon Fine” e “Dopo di Noi”: percorsi di solidarietà

Proseguono i percorsi legati al progetto “Buon Fine”, realizzato in collaborazione con Unicoop Tirreno presso il supermercato di Neghelli a Orbetello. L’iniziativa consente il recupero e la redistribuzione di generi alimentari a favore delle persone e delle famiglie in difficoltà.

Continua anche il progetto “Dopo di Noi”, promosso insieme al Comune di Monte Argentario, rivolto ai ragazzi di Porto Santo Stefano che frequentano il Centro Mare di Orbetello. Un percorso volto a favorire autonomia, inclusione e progettualità futura per i giovani con fragilità.

Attraverso queste iniziative, la Croce Rossa Italiana – Comitato della Costa d’Argento conferma il proprio impegno concreto per un territorio più inclusivo, solidale e attento alla salvaguardia dell’ambiente, investendo sui giovani come protagonisti del cambiamento sociale e culturale.