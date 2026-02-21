Manutenzione ordinaria sul Torrente Patrignone nell’unità idrografica Albegna a Magliano in Toscana

Il Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud ha eseguito lavori di decespugliazione sul Torrente Patrignone per garantire il deflusso delle acque e migliorare la sicurezza idrogeologica.

Magliano in Toscana: Un nuovo intervento ha interessato il torrente Patrignone, nell’unità idrografica Albegna, in località Magliano in Toscana. Il Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud ha eseguito lavori di decespugliazione della vegetazione erbacea in eccesso nella sezione idraulica, per assicurare il corretto deflusso delle acque e migliorare la sicurezza del territorio. L’intervento, inserito nel piano delle attività di bonifica, ha previsto anche la tutela della pubblica incolumità, poiché il corso d’acqua attraversa il ponte della Strada Provinciale 323.

Tutte le attività sono state svolte seguendo le direttive regionali per la protezione della flora, della fauna e dell’ambiente.