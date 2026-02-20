Scopri i Custodi Invisibili: il Documentario sulla Rete Natura 2000 nel Mediterraneo

Isola d'Elba: Uno sguardo per immagini meravigliose e testimonianze emozionanti del progetto LIFE A-MAR il progetto italo-spagnolo che mira alla promozione e valorizzazione dei luoghi marini più importanti del mediterraneo e a una loro fruizione più sostenibile Tra le iniziative del progetto, che vede capofila Federparchi con la partnership di Triton Research, Fundación Biodiversidad e Lipu, due campagne veliche, un’app sui siti marini Natura 2000, due documentari e attività di citizen science. Anche il Parco Nazionale Arcipelago Toscano ha cofinanziato il progetto.

“Questo documentario è un viaggio nel cuore del Mediterraneo alla scoperta dei siti marini e costieri della Rete Natura 2000, un mosaico di ambienti preziosi che custodiscono biodiversità, cultura e identità. A bordo della barca a vela Triton, simbolo di un modo lento e rispettoso di esplorare il mare, attraversiamo alcune delle aree più emblematiche della rete: Torre Guaceto, Calafuria, Isola del Giglio, Eolie, fino alla Spagna con il catamarano di Fundación Biodiversidad nelle Isole Baleari, nella Costa Brava e a Cabo de Gata. Il racconto si intreccia con le voci di ricercatori, gestori di aree marine protette, amministratori, cittadini e volontari: i veri “custodi invisibili” della biodiversità. Insieme a organizzazioni come FEDERPARCHI, LIPU, Fundación Biodiversidad e Triton Research, scopriamo come la conservazione non sia solo una sfida scientifica, ma anche culturale, sociale e profondamente umana. Il documentario mostra come i siti Natura 2000 non siano aree da preservare in modo statico, ma reti vive e dinamiche, capaci di generare valore, consapevolezza e futuro. Perché il mare non ha confini. E proteggerlo significa, in fondo, proteggere noi stessi”

link al video documentario

https://youtu.be/YkYMzNw4-as?si=eJ3qBDAxclt49FX5