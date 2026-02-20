Orbetello rinnova il suo verde pubblico: 14 nuove piante per decoro e sicurezza

14 nuove piante nel centro storico. Intervento di manutenzione del verde pubblico e sostituzione di alberature per garantire sicurezza del traffico

Orbetello: «Nel centro storico di Orbetello è in corso un importante intervento di manutenzione del verde pubblico, unitamente alla sostituzione di alcune alberature più idonee al decoro urbano e alla sicurezza del traffico» a farlo sapere il sindaco di Orbetello, Andrea Casamenti, e il consigliere delegato ai lavori pubblici, il senatore Roberto Berardi.

«E' in corso – spiegano il primo cittadino e il consigliere Berardi - la sistemazione delle siepi dei Giardini Chiusi, in seguito è programmata la manutenzione di quelle in Piazza della Repubblica e in Piazza Cortesini. Dopo qualche giorno possiamo già osservare che il nuovo servizio dedicato alla manutenzione delle siepi sta procedendo molto bene. Dalla fine della prossima settimana,inoltre, inizieranno nei Giardini Chiusi anche i lavori di posizionamento di 24 pali della luce a led e poi si passerà alla nuova illuminazione della Spiaggetta lungo la Laguna, in via Baghini zona Farmacia e in via Aurelia Antica».

«La ditta incaricata – chiarisce il consigliere delegato ai lavori pubblici – sta già procedendo alla manutenzione del verde, insieme al ripristino delle alberature con interventi di contenimento. In via Mura di ponente e in via Consani, inoltre, è già iniziata la messa a dimora di 14 piante di “largestroemia Indica”, considerate più idonee al decoro urbano e a garantire, nel corso del tempo, la sicurezza del traffico».

«Rispetto alle perplessità emerse – conclude Berardi – sugli interventi riguardanti il verde pubblico, teniamo a sottolineare che anche le piante che possono apparire in buona salute a occhi meno esperti, in realtà sono state oggetto di manutenzione o rimozione perché o prossime all'esaurimento del ciclo vitale, o perché potevano rappresentare un rischio per la viabilità e per i pedoni».

