Ambiente Manutenzioni sulla rete idrica: interventi ad Arcidosso e Gavorrano 20 febbraio 2026

20 febbraio 2026 323

323 Stampa

Redazione

Acquedotto del Fiora eseguirà lavori sulla rete idrica ad Arcidosso e Gavorrano, possibili disagi per utenti in aree interessate Grosseto: Doppio intervento di Acquedotto del Fiora nei prossimi giorni tra Arcidosso e Gavorrano per lavori programmati sulla rete idrica. Arcidosso, lavori in località le Macchie: Mercoledì 25 febbraio AdF sarà al lavoro ad Arcidosso, in località le Macchie, per un intervento di manutenzione sulla rete idrica. I lavori sono in programma dalle 9 alle 12. Durante l’intervento potrebbero verificarsi abbassamenti della pressione o temporanee mancanze di acqua nelle seguenti zone: località le Macchie, Case Michelotti, Vado di Capretto e Poggio Marco. Il regolare flusso idrico, salvo imprevisti, sarà ripristinato intorno alle 12. Gavorrano, intervento in via Morandi: Martedì 24 febbraio, dalle 8.30 alle 12, Acquedotto del Fiora sarà impegnato a Gavorrano per lavori sulla rete idrica in via Morandi. Possibili disagi, con cali di pressione o temporanee interruzioni dell’erogazione, potranno interessare via Finetti, via Morandi, via Berlinguer, via Zaccagnini, via Paietta, via Rosselli e via Agresti. Anche in questo caso, il servizio tornerà regolare, salvo imprevisti, intorno alle 12. Per restare aggiornati su news, lavori in corso e manutenzioni programmate o straordinarie, è disponibile il canale WhatsApp di AdF al seguente link: https://whatsapp.com/channel/0029VaegROkFi8xZAmd8bz10 Seguici



Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Manutenzioni sulla rete idrica: interventi ad Arcidosso e Gavorrano /media/images/AdF-Acquedotto-del-Fiora-21.jpg Acquedotto del Fiora eseguirà lavori sulla rete idrica ad Arcidosso e Gavorrano, possibili disagi per utenti in aree interessate Grosseto, Fri, 20 Feb 2026 16:15:00 GMT Manutenzioni sulla rete idrica: interventi ad Arcidosso e Gavorrano Maremma News 241 it /media/images/thumbs/x600-AdF-Acquedotto-del-Fiora-21.jpg PT1M 2026-02-20T16:15:00+01:00 Ambiente